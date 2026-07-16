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貝林漢姆四強踢完圈粉變脫粉！賽後偷打阿根廷球員被抓包

結果貝林漢姆突然走到阿根廷21歲小將巴科後面，往他的後腦勺大力拍打，巴科也嚇一大跳，雙方開始互相叫囂

「貝林漢姆最後的舉動完全是一次的暗算，說他輸不起都不足以形容這惡劣的行徑。」

姆巴佩攻擊門將也被炎上！情緒控管問題必下更多功夫

結果頭號球星姆巴佩在逼搶時竟然跑去撞倒西班牙門將西蒙（Unai Simón），還因此吞下一張黃牌

2026世界盃四強賽已經落幕，確定決賽將由西班牙、阿根廷來爭冠，而季軍賽則是由英格蘭以及法國上演「英法大戰」。然而本屆世界盃賽事爭議真的非常多，其中英格蘭剛剛踢完阿根廷比賽後，英格蘭球星貝林漢姆（Jude Bellingham）被捕捉到從背後偷打阿根廷21歲小將巴科（Valentin Barco），畫面在社群瘋傳，不少球迷非常不滿表示：「四強踢到人品都崩壞了，姆巴佩踢守門員，貝林漢姆亂打人....這不是運動家該有的態度。」根據社群平台球迷捕捉到的畫面，當時比賽才剛結束，許多球員都還在場上，有人在冷靜、有人在慶祝，然而貝林漢姆原本一個人站在場中，旁邊剛好有一群阿根廷球員正在慶祝，，由各隊隊員將其分開才沒有造成進一步衝突。由於尷尬的是，比賽已經結束也確定英格蘭落敗，貝林漢姆即便遭受到挑釁，也不應該出手使用肢體暴力，被國外體育媒體痛批：讓過去一向脾氣好的貝林漢姆金童形象瞬間被扣分不少。除了貝林漢姆的案例之外，另一場四強賽也出現人設崩壞的情況，在第87分鐘時法國以0：2落後西班牙，，當時不少球迷都相當傻眼表示：「姆巴佩在幹嘛？」、「姆巴佩怎麼會沒品到攻擊門將....」、「攻擊門將好扣分，這些球星不能只有贏球才開心慶祝，輸球時也請保有風度好嗎？」整個四強賽事踢完，貝林漢姆以及姆巴佩的人設形象都被球迷扣分，兩人未來至少2屆世界盃都會是英格蘭、法國的核心領導人物，面對這種高壓力的賽事，情緒控管這件事，恐怕是要比其他隊員下更多功夫才行。