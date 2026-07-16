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百萬YouTuber蔡阿嘎老婆二伯的親子品牌HAHABABY，近日陷入服裝抄襲疑雲中，不僅如此，旗下舉辦在兒童新樂園的「家庭日」活動也引發熱議，因為官方一日券才賣200元，HAHABABY竟賣799元，且設有不同會員等級購票機制，即使是最高等級的「金哈比會員」也只能獲得16塊錢的折價，讓網友質疑「收費也太高！」HAHABABY家庭日主打親子同樂，他們包下了兒童新樂園9月25日晚間六點半至九點半區間，活動內容包括「當天中午十二點至下午六點園區免費暢玩資格、香蕉哥哥草莓姐姐歌舞表演、大頭佛家族唱跳、煙火秀」，售價一共是799元一人。再加上本次活動設有「會員搶先購資格」，年消費超過12萬的「鑽石哈比」可以最先用95折、也就是759元的價錢購買；兩年內消費滿6萬元的「金哈比」可以用98折、783元購入，明明是品牌最忠實的顧客，但卻只能擁有不到五十元的折扣。值得一提的是，兒童新樂園的一日票價錢為200元，就算進去不玩設施，門票也只要30元，但HAHABABY活動時間只有幾個小時，卻要價799元，活動內容曝光後，讓許多網友紛紛看不下去，「兩年消費六萬妳給人家折16塊」、「98折乾脆不要打」、「李多慧海底撈見面會划算多了」、「我對票價沒什麼意見，反正一個願打一個願挨」、「他們這個活動一小時內完售耶。」不過也有人認為，品牌舉辦的活動不只是可以玩設施，還有香蕉哥哥、草莓姐姐舞台演出以及親子氣球互動和煙火秀，並贈送露營椅，成本不小。針對遊樂園活動爭議一事，《NOWNEWS今日新聞》記者與團隊聯繫，截稿前皆未得到回應。