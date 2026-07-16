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英格蘭在2026世界盃4強戰以1：2遭阿根廷逆轉，無緣晉級決賽，總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）領先後選擇退守的戰術，也在賽後引發批評。對英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）來說，這樣的劇本恐怕再熟悉不過，因為2年前他在拜仁慕尼黑效力時，也曾親身經歷圖赫爾在歐冠4強領先後保守調度，最終遭皇家馬德里逆轉的痛苦。這樣的畫面，讓人想起2023-24賽季歐冠4強。當時圖赫爾執教拜仁慕尼黑，球隊在客場對皇家馬德里一度以1：0領先，距離決賽只差最後幾分鐘。不過圖赫爾在領先後選擇加強防守，先用金玟哉（Kim Min-jae）換下薩內（Leroy Sane），第85分鐘又用舒波-莫廷（Eric Maxim Choupo-Moting）換下凱恩。結果拜仁在比賽尾聲崩盤，何塞盧（Joselu）第88分鐘與補時階段連進2球，讓皇馬以2：1完成逆轉。那一晚，凱恩在場邊目睹球隊從決賽門口跌落；2年後，他換上英格蘭球衣，卻又在世界盃4強遇到幾乎相同的劇本。英格蘭這場敗仗最受質疑的地方，在於領先後過早放棄主動權。球隊原本靠戈登進球取得優勢，但隨著陣型後撤、反擊點被換下，英格蘭幾乎無法把球留在前場，也很難透過控球緩解防線壓力。阿根廷則抓住機會持續壓迫，梅西（Lionel Messi）、恩佐與邊路球員不斷把英格蘭防線往禁區內壓。第85分鐘，恩佐在弧頂處獲得空間起腳破門，等於懲罰英格蘭過度退守後留下的禁區前沿防守漏洞；第90+2分鐘，勞塔羅再接應梅西助攻完成絕殺，徹底擊碎英格蘭晉級希望。凱恩賽後吐心聲：一味死守行不通賽後凱恩也坦言，英格蘭在取得領先後太想守住優勢，卻沒能把比賽真正控制下來。他表示，球隊大部分時間踢得不錯，但領先後選擇死守，在世界盃這種級別的比賽中，光靠防守很難撐到最後。這番話也像是凱恩對過去兩次傷痛經驗的總結。無論是2024年歐冠4強的拜仁，還是2026年世界盃4強的英格蘭，圖赫爾的球隊都曾在領先後轉向保守，卻都在最後階段被對手連續懲罰。對一名仍在追尋大賽冠軍的頂級前鋒而言，凱恩不只熟悉這種痛，更是兩次都成了最無奈的見證者。