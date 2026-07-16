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▲西班牙與阿根廷分別是2024年歐洲盃與美洲盃的冠軍得主。兩隊在世界盃決賽會師。（圖／FIFA World Cup X）

2026年美加墨世界盃決賽對戰組合正式出爐，將由「鬥牛士軍團」西班牙迎戰「潘帕斯雄鷹」阿根廷。根據數據網站Opta統計，這是世界盃從1930年舉辦以來，96年歷史上首次出現「當屆歐洲盃冠軍」與「當屆美洲盃冠軍」在決賽正面交鋒的罕見奇景。西班牙與阿根廷分別是2024年歐洲盃與美洲盃的冠軍得主。在世界盃漫長的歷史中，從未有過兩大足球大陸的現任霸主在決賽舞台上直接對話。如今這兩支狀態巔峰的球隊在美加墨世界盃決賽相遇，讓這場比賽的歷史意義更添傳奇色彩。有趣的是，這場「西班牙對決阿根廷」的戲碼，原本應該在今年春天的「歐美盃（Finalissima）」就提前上演。這場原訂於2026年3月27日在卡達舉行的歐美盃，最終因美國與伊朗爆發軍事衝突等外界因素宣告取消。期間，歐洲足總（UEFA）曾提出多項替代方案，但皆未能成行。本來曾提議在皇家馬德里主場伯納烏球場舉行，並實行雙方球迷50:50的進場比例，但遭到阿根廷拒絕。之後又有人建議：首回合於3月27日在伯納烏球場開踢，次回合則移師布宜諾斯艾利斯，於2028年歐洲盃與美洲盃前的國際比賽日舉行，同樣遭到阿根廷否決。雖然官方主辦的歐美盃宣告破局，但命運的安排讓兩支王者之師在世界盃決賽重逢，也算是以另一種最高規格的形式，彌補了這場未能舉辦的歐美雙王之戰。隨著阿根廷挺進決賽，在四強賽遭到逆轉絕殺的英格蘭，則坐實了國際足壇「無冕之王」與「總差一步男團（nearly-men）」的悲情稱號。回顧「三獅軍團」近五次國際大賽的成績，始終無法突破最後的障礙捧起金盃：2018年世界盃：四強止步2020年歐洲盃：亞軍2022年世界盃：八強止步2024年歐洲盃：亞軍2026年世界盃：四強止步