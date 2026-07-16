美國賓州1名5歲男童，本月10日清晨被路人發現，只裹著一條沾滿尿漬的綠色毯子，在馬路上閒晃，隨即報警處理。警方循線追查後發現，男童長期被囚禁並遭受不人道對待，現場牆壁、窗戶滿是糞便，遍地垃圾，大量蒼蠅紛飛，令人不忍。
根據《紐約郵報》報導，當天上午7點多，有民眾在斯瓦塔拉鎮（Swatara Township）住宅區附近街道，發現男童獨自徘徊，狀態明顯不對勁，隨即報警並陪伴男童直到救護人員趕來，將他送往醫院檢查。
警方獲報後，查到男童就住在幾個街區外的一處破舊房屋，一個有如噩夢般的恐怖巢穴就此被揭露，警方發現屋內堆滿垃圾，數百隻蒼蠅飛舞，由於大量雜物堆積，屋內的活動空間非常有限。
報導指出，男童的房間門口裝有嬰兒柵欄，門框外側則以束帶、膠帶及木板封鎖，他有大約90%的時間都是被關著的，由3名成年人透過柵欄縫隙，餵食穀物棒、麥片、果汁與牛奶。
其中1名成年人向警方坦承，男童有時連續3天都無法離開房間，只能在室內排泄，導致糞便塗滿牆面；另1名成年人則供稱，每次放男童出來都必須剪斷柵欄上的5至10條束帶，之後再重新綁上。
報導提到，3人分別是20歲、21歲和42歲，他們每週只給男孩洗1次澡，有時甚至超過1週才洗1次。當地政府已將該住宅列為危樓，3人均遭逮捕並控以危害兒童福利罪。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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警方獲報後，查到男童就住在幾個街區外的一處破舊房屋，一個有如噩夢般的恐怖巢穴就此被揭露，警方發現屋內堆滿垃圾，數百隻蒼蠅飛舞，由於大量雜物堆積，屋內的活動空間非常有限。
報導指出，男童的房間門口裝有嬰兒柵欄，門框外側則以束帶、膠帶及木板封鎖，他有大約90%的時間都是被關著的，由3名成年人透過柵欄縫隙，餵食穀物棒、麥片、果汁與牛奶。
其中1名成年人向警方坦承，男童有時連續3天都無法離開房間，只能在室內排泄，導致糞便塗滿牆面；另1名成年人則供稱，每次放男童出來都必須剪斷柵欄上的5至10條束帶，之後再重新綁上。
報導提到，3人分別是20歲、21歲和42歲，他們每週只給男孩洗1次澡，有時甚至超過1週才洗1次。當地政府已將該住宅列為危樓，3人均遭逮捕並控以危害兒童福利罪。
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