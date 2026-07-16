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「三獅軍團」英格蘭在世界盃4強戰以1：2遭阿根廷逆轉，想必對很多球迷老朋友來說又是熟悉不過的感覺。這支球隊又一次在最接近勝利的時候，選擇最危險的方式，領先後不再主動，只想守住比分、拖完比賽時間，最後把自己守到出局，這場比賽英格蘭是輸給自己的恐懼。英格蘭不是沒有實力。這支球隊的陣容厚度、個人能力與板凳深度，都足以站上世界盃決賽舞台。凱恩（Harry Kane）、貝林漢姆（Jude Bellingham）、戈登（Anthony Gordon）等人，足以讓任何對手忌憚。但足球最殘酷的地方在於，擁有強隊陣容，不代表就有強隊膽識。英格蘭這場真正輸掉的，不只是比分，而是領先後仍敢不敢繼續踢下去的勇氣。第55分鐘，戈登替英格蘭破門，這本來應該是球隊掌控比賽的起點。領先後，英格蘭不需要冒進，但至少要保有控球能力、前場壓力與反擊威脅；然而他們選擇的是一路後退。圖赫爾（Thomas Tuchel）第72分鐘用孔薩（Ezri Konsa）換下戈登，更像是清楚告訴阿根廷，「我們準備死守了。」當你拿掉前場速度點，阿根廷後防就能放心壓上；當你放棄控球，梅西（Lionel Messi）、恩佐・費南德斯（Enzo Fernandez）與阿根廷中場就有更多時間組織；當你退到禁區前沿，每一次解圍、每一次二點球、每一次遠射，都會變成風險。很多人會把領先後退守稱為務實，但英格蘭這場不是務實，而是失控。真正成熟的防守，是領先後仍能保有出球路線與反擊能力，而不是把人堆在後場，然後祈禱終場哨音快點響。英格蘭領先後幾乎無法把球留住，球一拿到就急著解圍，下一波又回到阿根廷腳下，防線自然只能被一波又一波攻勢消耗。第85分鐘，恩佐在禁區弧頂獲得空間起腳追平，當一支球隊退得太深，禁區前沿遲早會出現空檔；第92分鐘，馬丁內斯（Lautaro Martinez）完成絕殺，更像是阿根廷長時間施壓後的必然結果。英格蘭是一步一步退進自己挖好的坑。英格蘭的保守，也剛好與西班牙形成強烈對比。西班牙面對法國時，領先後不是急著把球踢掉，也不是整隊退到禁區前等對手攻上來，而是繼續相信自己的控球、跑位與壓迫，這才是強隊氣質。真正的強隊不是不防守，而是知道如何用控球防守；不是領先後盲目進攻，而是敢在高壓下繼續把球留在腳下。英格蘭有速度、有身體、有球星，但一到大賽關鍵時刻，第一反應往往想要保住結果。問題是，越想保住，越容易失去。當你把比賽主動權交出去，命運就不再掌握在自己腳下。防守贏得冠軍，但球隊不能只剩防守；可以務實，但不能被恐懼牽著走。西班牙展現的是強隊膽識，阿根廷展現的是持續進攻的信念，而英格蘭展現的，卻是老毛病又犯後的脆弱。英格蘭距離冠軍仍差的那一口氣，正是領先後仍敢踢下去的勇氣。