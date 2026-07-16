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2026年世界盃4強戰，阿根廷與英格蘭上演足壇經典對決，衛冕軍在一度落後的絕境下，再次展現冠軍韌性。39歲隊長梅西（Lionel Messi）雖然沒有進球，卻用兩次關鍵助攻主宰比賽，連續兩屆挺進世界盃決賽。此役過後，梅西的4助攻在金靴獎競爭上超越勁敵姆巴佩（Kylian Mbappé）。阿根廷主帥斯卡洛尼（Lionel Scaloni）也盛讚球王的影響力，直言梅西是足壇史上最偉大的球員之一。如今，阿根廷距離64年來首度完成世界盃二連霸僅剩最後一步，將在冠軍戰迎戰西班牙，梅西也將迎來生涯最重要的終極挑戰。本場比賽英格蘭曾長時間限制阿根廷進攻，第55分鐘更由戈登（Anthony Gordon）率先破門取得領先，讓三獅軍團一度距離決賽僅一步之遙。然而阿根廷在比賽最後階段展現衛冕軍韌性。第85分鐘，梅西開出戰術角球，接著在左路送出傳球，恩佐（Enzo Fernández）禁區外轟出世界波，將比分追成1：1。第92分鐘梅西再度成為關鍵人物。他從右路突破後，竟用自己的非慣用腳送出一記精準到不可思議的傳中，直接找到勞塔羅（Lautaro Martínez），後者頭槌破門完成絕殺。這記右腳傳中隨即在社群上引發全球球迷暴動：「左腳已經是異次元了，居然連右腳都這麼神，這要怎麼守？」 「那球到底是怎麼看到勞塔羅位置的？」 「39歲還在統治世界盃，梅西根本不是人類！」雖然本屆世界盃梅西不再像過往一樣頻繁進球，但他在組織進攻上的價值更加突出。擊敗英格蘭後，梅西累積8粒進球與4次助攻，在金靴爭霸戰中超越法國球星姆巴佩（Kylian Mbappé）的8球3助攻。同時暫時登上助攻榜第二，同時在射手榜與姆巴佩並列第一。距離決賽只剩最後一戰，梅西仍有機會同時拿下世界盃「金靴獎」與「助攻王」，若能率領阿根廷完成衛冕，這將成為他職業生涯最夢幻的收尾之一。賽後接受採訪時，梅西談到逆轉英格蘭的過程，強調阿根廷展現出的不是單純技術，而是強大的心理素質：「今天發生的一切真的不可思議。當我們比分落後時，反而踢出了最好的足球，也展現最大的耐心。」梅西表示，阿根廷能連續兩屆闖進世界盃決賽，靠的是多年累積的團隊精神：「這支球隊一直展現永不放棄、充滿競爭力的精神。足球有時踢得好、有時踢得不好，但我們永遠不會放棄競爭。」他也提到，自己第三度站上世界盃決賽舞台是一項難以置信的成就：「能打進三次世界盃決賽，對我來說非常不可思議。」阿根廷總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）賽後也毫不吝嗇給予梅西最高評價。他表示：「梅西帶給這支球隊無數快樂，他是世界足壇最偉大的球員之一，甚至可以說是史上最偉大。」斯卡洛尼認為，梅西的重要性不只是進球，而是在關鍵時刻帶領全隊前進。「他不只是靠天賦，他還展現了領袖能力。他知道什麼時候該傳球、什麼時候該站出來。」