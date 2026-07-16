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家長濫訴0成本 教師團體呼籲教育部廢除「校事會議」

萬美玲護兒正好展現校園管教已失能

國民黨立委萬美玲兒子、桃園市議員參選人佀廣洋接連爆出校園霸凌、未服兵役、考試作弊等爭議，他目前已拍影片道歉、宣布放棄國民黨提名，企圖藉此滅火，但仍擋不住要他退選的聲浪，至今神隱。對此，銘傳大學廣電系主任杜聖聰昨（15）日表示，萬美玲面對兒子爭議時的護航態度，某種程度上也反映出當前校園管教失能與權責失衡的現況。杜聖聰昨發文指出，台灣的教育問題，早就不是「誰家小孩不學好」這麼簡單。內政部最新統計，今年上半年新生兒只有4萬6,344人，比去年同期少了9,031人，減幅16.3%，總人口連續30個月負成長。高房價、低薪，加上少子化，這3顆火藥早就埋在台灣社會底下。杜聖聰提到，過去1年，全台陸續傳出多起教師墜樓身亡，代理教師工會公開要求政府建立心理危機覺察機制。教師團體今年多次上街，要求教育部廢除「校事會議」。這套原本要監督校園、保護學生的制度，實際運作起來卻讓家長濫訴幾乎沒有成本，老師光是應付申訴程序就耗盡心力，管教學生動輒得咎。表面上是保護學生的機制，背地裡卻在一點一滴掏空老師的管教權，逼得第一線老師寧可不管、也不敢管。杜聖聰說，這麼重要的議題，本來有機會被好好攤開來討論，卻被萬美玲兒子佀廣洋的參選爭議整個蓋過去。佀廣洋登記參選桃園市議員後，被多名同學、老師接連指控求學期間長期霸凌同儕、涉入校園簽賭，甚至傳出萬美玲多次介入校務，最後在7月13日宣布放棄國民黨提名。這樁家事一旦被放大，很快就會連結到萬美玲自己的學歷爭議，勢必一路延燒到2028年立委選戰，成為桃園藍營票源破口。杜聖聰認為，一個原本可以認真討論校園管教、家長濫訴、教師處境的機會，變成藍綠互相攻防的籃球賽。藍營忙著護航切割，綠營忙著追打表態，媒體忙著追花邊，真正該被檢討的制度問題，反而被口水淹沒。萬美玲面對兒子爭議時展現的種種護航，正好示範了校園管教失能的樣子。