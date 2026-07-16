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2026年美加墨世界盃四強戰，英格蘭在率先破門的情況下，遭阿根廷以2：1逆轉絕殺，無緣挺進決賽。賽後，英格蘭主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）在領先時換上5後衛、退守多達25分，保守戰術引發軒然大波，多位名宿與球評輪番砲轟其調度「懦弱」，甚至直言英格蘭以這種方式出局簡直是「恥辱」。直言球隊應該換上拉什福德（Marcus Rashford）與薩卡（Bukayo Saka）持續進攻施壓，才不會讓阿根廷全隊大舉壓上，毫無保留地狂攻禁區。比賽第55分鐘，英格蘭靠著戈登（Anthony Gordon）的進球取得1比0領先。然而，圖赫爾隨後卻用中後衛孔薩（Ezri Konsa）換下戈登，試圖死守一球優勢。結果阿根廷在第85分鐘由恩佐（Enzo Fernandez）遠射扳平，補時階段再由勞塔羅（Lautaro Martinez）頭球完成絕殺。《talkSPORT》評論員奧哈拉（Jamie O'Hara）對此怒斥：「對手是阿根廷，你怎麼能對著他們退守25分鐘？他徹底退縮了。是圖赫爾讓我們丟掉了世界盃！」奧哈拉認為，當初英格蘭換掉前主帥索斯蓋特（Gareth Southgate），就是因為他保守退縮，沒想到圖赫爾重蹈覆轍。他強調，球隊當時應該換上拉什福德與薩卡等進攻球員持續施壓：「就算被扳平，至少我們是拚盡全力。現在我們是以恥辱的方式出局，全是他造成的，他應該被解雇！」數據顯示，從戈登進球到終場哨響，阿根廷狂轟10次射門，而英格蘭僅有可憐的2次。這項數據徹底印證了英格蘭主動交出球權的慘痛代價。英格蘭傳奇前鋒魯尼（Wayne Rooney）直言，當教練做出這種退守調整時，球員在場上會對主帥失去信心。「球員心裡會想：我們真的要這樣退守這麼久嗎？接下來到底該怎麼熬過去？」名宿希勒（Alan Shearer）指出，圖赫爾太早打出底牌。退縮死守這招對付挪威或墨西哥或許有用，但阿根廷實力太強，一旦被攻入第一球，英格蘭球員的身心就徹底崩潰了。法國傳奇亨利（Thierry Henry）在《FOX》講評時同樣點出癥結：「英格蘭改打五後衛的時間太早了。反觀阿根廷主帥斯卡洛尼（Lionel Scaloni）巧妙將梅西（Lionel Messi）移至右路避開中路擁擠區域製造一對一，表現更好的一方贏得了比賽。」面對排山倒海的批評，圖赫爾在接受《BBC One》訪問時堅定捍衛自己的決定：「這個問題你可以和一百萬個教練討論，但我必須在場邊做出決策。我對比賽做了分析，也按我的方式做出了調整，這是我的責任。」圖赫爾強調，他在那個當下並不後悔這個決定。「全隊都拚盡了全力，我們非常接近勝利，也完全配得上1：0的領先。從比賽過程來看，這是我們在本屆賽事中踢得最好的一場之一。球隊克服了長途跋涉、高原作戰、少打一人與高溫等難關，展現了強大的團隊凝聚力，我們只是差了一口氣邁過那道線。」