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▲HAHABABY有許多商品的圖案與SOU・SOU雷同，二伯過去也承認過自己是SOU・SOU的粉絲。（圖／翻攝自Threads）

▲HAHABABY的支持者表示自己現在改愛上SOU・SOU。（圖／翻攝自Threads）

▲SOU・SOU的設計師是82歲的爺爺脇阪克二。（圖／翻攝自IG@sousoukyoto_twhk）

百萬網紅蔡阿嘎的妻子二伯2021年創立的親子裝品牌HAHABABY因疑似抄襲日本服飾品牌SOU・SOU，近日被大批網友圍剿，甚至就連HAHABABY的粉絲們也開始選擇倒戈，認為SOU・SOU的衣服更好看，很多商品的價格還比HAHABABY便宜，直呼：「因為這次事件，我重新認識了SOU・SOU，也開始欣賞它的設計理念和美感，現在反而默默轉向SOU・SOU迷了。」HAHABABY主打親子服裝，許多衣服選用小花或是點點、數字圖案的滿版花布，設計理念近似SOU・SOU，甚至就連保溫杯、伸縮吊牌的花紋，也都跟SOU・SOU很類似，但價格卻比SOU・SOU還要貴，引發討論。一名HAHABABY的支持者更在Threads發文，直言自己過去非常喜歡HAHABABY的服飾，尤其是「心花開」系列，真的覺得很可愛、療癒，但HAHABABY的價格並不親民，作為全職媽咪的她，只能精打細算存錢，「常常都是存了一段時間，才捨得買幾樣自己喜歡的商品」。如今看到HAHABABY變成「hahacopy」，讓這名媽媽直言自己很失望，有被當小丑的感覺，不過她也因此認識了SOU・SOU，開始欣賞SOU・SOU的創作理念和美感，現在反而變成SOU・SOU的粉絲。其他網友看了也紛紛留言，大讚SOU・SOU確實是很不錯的日系品牌，「現在看SOU•SOU妳會發現商品質感對的上它的價格」、「然後妳會發現，hahacopy比正版貴，商品品質還比正版差」、「以往不知道什麼是SOU.SOU，這次事件爆發出來，才知道，甚至還知道原來是一個日本爺爺的創作，他雖年紀大了，但創作的風格卻很年輕好看，一點都不老氣！」而另一名HAHABABY的顧客則貼出自己的消費紀錄，表示自己是HAHABABY的老粉絲，當初官網上架恐龍睡衣、文字衣服，他立刻就購買，周邊朋友都知道他是死忠粉絲，但這次事件他也挺不下去，無奈地說：「眼看隨手可得的商品都是HAHABABY，真不知從何收起。」由此可見，HAHABABY確實有流失支持者的情況，針對抄襲爭議，品牌總監日前才在內部社團回應，每一項創作商品皆有保留完整的開發流程和時間紀錄，在流行趨勢的影響下，可能出現風格或是設計元素相似的情況，他們虛心檢討。《NOWNEWS今日新聞》記者已與品牌團隊聯繫，但至截稿前尚未得到回應。SOU・SOU的設計師、靈魂人物是82歲的爺爺脇阪克二，24歲時，他一句英文都不會說，就憑著熱情遠赴芬蘭面試，成為國寶品牌Marimekko史上首位日籍設計師。60歲時，脇阪克二才回到家鄉，與其他2名投資者共同創立SOU・SOU，創作出風靡全球的經典「十數」等無數溫暖印花，用赤子之心將日本傳統美學變得時髦又可愛，童趣風格深受少女、孩童喜愛。