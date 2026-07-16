NVIDIA（輝達）執行長黃仁勳，近日到訪日本，15日還現身東京秋葉原，慶祝與電子遊戲大廠SEGA合作30週年的活動，並分享多年前公司經營困難時，如何獲得投資的故事，感謝SEGA前社長入交昭一郎當年的幫助。
根據《NHK》報導，近年由於生成式AI浪潮來襲，輝達繪圖處理器（GPU）的需求量激增，但在1990年代創業初期，輝達曾接下SEGA新一代遊戲主機的晶片開發業務。
黃仁勳15日與SEGA前高層，在東京秋葉原一起參加活動，在演講時，黃仁勳分享了一段往事，回顧在艱難的90年代，輝達公司如何從這家大型遊戲公司獲得投資，最終成功開發出首款GPU。
黃仁勳坦言，當初若不是有SEGA及入交昭一郎的支持，就不會有今天的輝達，強調公司與日本的合作已有30多年的歷史，無論是對他個人還是公司而言，日本都是非常重要的朋友。
黃仁勳也不忘肯定日本的科技實力及貢獻，強調日本非常擅長精密製造和大規模生產，眼下雖然勞動力短缺，但相信憑藉AI和機器人技術，日本經濟將能再次實現增長。
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黃仁勳15日與SEGA前高層，在東京秋葉原一起參加活動，在演講時，黃仁勳分享了一段往事，回顧在艱難的90年代，輝達公司如何從這家大型遊戲公司獲得投資，最終成功開發出首款GPU。
黃仁勳坦言，當初若不是有SEGA及入交昭一郎的支持，就不會有今天的輝達，強調公司與日本的合作已有30多年的歷史，無論是對他個人還是公司而言，日本都是非常重要的朋友。
黃仁勳也不忘肯定日本的科技實力及貢獻，強調日本非常擅長精密製造和大規模生產，眼下雖然勞動力短缺，但相信憑藉AI和機器人技術，日本經濟將能再次實現增長。