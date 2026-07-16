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2026年世界盃決賽組合正式出爐，將由西班牙與阿根廷爭奪最終的大力神盃。隨著兩大強權會師決賽，球迷們回顧兩隊的晉級之路時，驚覺本屆賽事最神勇的隊伍，居然是一支賽前不被看好的世界盃新軍「維德角」。這支超級黑馬在本屆賽事中，竟然在常規90分鐘內，先後踢平了這兩支即將爭奪世界冠軍的巔峰強權，成為本屆世界盃唯一一支能在常規時間內同時「擋下冠亞軍」的球隊。隊史首次踏上世界盃殿堂的維德角，在分組賽首輪就迎來震撼教育，對上歐洲霸主西班牙。豈料他們毫無懼色，憑藉密不透風的防守以0：0爆冷逼平對手，拿下了隊史世界盃的首個積分。隨後，維德角在分組賽取得三戰皆平的奇特戰績，以小組第二名的姿態強勢挺進32強淘汰賽。在32強戰中，維德角迎戰衛冕軍阿根廷，這場本被視為實力懸殊的對決再次跌破所有人眼鏡。維德角在常規90分鐘內硬生生以1：1逼平強大的藍白軍團。雙方隨後進入激烈的延長賽，維德角在落後的情況下展現驚人韌性一度扳平比分，最終才以2：3惜敗給阿根廷，遺憾止步。如今，隨著阿根廷與西班牙各自在半區殺出重圍、攜手挺進決賽，球迷回頭一瞧才發現，維德角竟是本屆世界盃唯一一站在常規時間內，對決這兩大決賽球隊皆保持不敗的隊伍，紛紛直呼：「決賽球隊都是維德角精挑細選的⋯⋯」、「維德角太扯了」、「這也算新手運嗎」在本屆世界盃中表現亮眼、紅透半邊天的維德角傳奇門將沃齊尼亞（Vozinha）近日也在個人社群平台上感性發文，回顧這段不可思議的世界盃征途。他寫道：「夢想的實現沒有固定的日期，但總有一些日子會永遠改變一個人的一生。整整一個月前，一個我永遠不會忘記的篇章就此開啟。這不僅是為了我自己，更是為了整個維德角。」