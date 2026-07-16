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英格蘭在2026美加墨世界盃4強戰以1：2遭阿根廷逆轉，無緣晉級決賽。賽後外界最關注的焦點之一，是英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）是否已經踢完個人生涯最後一屆世界盃。對此，凱恩坦言現在談這件事還太早，4年後他將年滿36歲，但他也以梅西（Lionel Messi）仍能維持頂尖水準為例，強調自己不想替未來設限。英格蘭本場第55分鐘靠戈登（Anthony Gordon）破門取得領先，但隨後球隊逐漸退守，第85分鐘遭恩佐・費南德斯（Enzo Fernandez）追平，第90+2分鐘再被勞塔羅・馬丁內斯（Lautaro Martinez）絕殺，最終1：2出局。賽後凱恩被問到，考量年齡與職業生涯階段，是否擔心這可能是自己最後一屆世界盃。凱恩表示，現在談論還太早，他一向習慣走一步看一步，會依照每一年身體與狀態感受做決定。凱恩也強調，為英格蘭代表隊效力一直是他的驕傲與喜悅，是他最熱愛的事情。雖然4年後他將年滿36歲，但他不願現在就替自己設下限制。談到是否還能參加下一屆世界盃，凱恩特別提到梅西。他表示，從梅西身上可以看到，即使年齡增長，仍然有球員能在最高水準賽事中維持影響力。梅西本場大部分時間受到英格蘭限制，但最後階段仍逐漸找到空間，並在阿根廷絕殺進球中扮演關鍵角色。凱恩坦言，對世界上最危險的球員來說，只要在進攻三區拿到球，就有能力創造機會，梅西之所以被視為史上最偉大球員之一，正是因為他能在關鍵時刻改變比賽。賽後，英格蘭球員情緒低落。凱恩表示，更衣室裡沒有太多話好說，每個人都需要時間消化這場失利。他也為隊友、工作人員與幕後成員感到難過，因為大家都為英格蘭成功付出許多努力。凱恩也向遠道而來的球迷表達感謝，表示全隊知道球迷為了支持英格蘭付出多少時間、金錢與犧牲。英格蘭已經付出所有血汗，只想帶給球迷歡呼的理由，但最終仍功虧一簣。