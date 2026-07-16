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🟡 十萬元今日入帳！五項必備請領條件公開

▲國保生育給付福利雖然大升級，但勞保局特別提醒，此筆高達 10 萬元的補助金「僅限女性被保險人本人」提出申請，新手媽媽們務必留意自身權益。（示意圖／取自photoAC）

注意五年請求權上限！逾期未提出申請全充公

▲照顧小寶貝再忙，也絕對不能忘記刷存摺、遞申請！勞保局強調國保生育給付設有嚴格的「5 年請求權上限」，一旦逾期，高達 10 萬元的現金將直接被國庫充公。（示意圖／取自 Pixabay）

七月下旬發放時程表！十六筆款項將接力入帳

快刷存摺！今天（16）有一筆10萬元現金入帳了，這筆款項正是勞保局發放的「國保生育給付」。自今（2026）年起補助大幅升級，符合資格的媽媽一次就能領到10萬元。不過需要特別注意，這項福利設有嚴格的5年請領時效，若錯過時間將直接被國庫充公。此外，7月底前還有16筆款項將接力發放，提醒民眾務必留意自身權益。今（16）日正式發放的高額款項，為迎來福利大升級的「國保生育給付」。勞保局指出，為了體貼育兒家庭並落實催生，自今年元旦（2026年1月1日）起補助已大幅提高，辛苦的媽媽們只要符合並備妥以下「5 大必備請領條件」，最高就能一次現領 10 萬元補助金：：媽媽必須是在國民年金「加保有效期間」內分娩或早產。不過若是在「退保後 1 年內」因同一懷孕事故分娩，且期間未曾領取勞保或農保生育給付者，也符合追溯請領資格。：依據衛福部函釋規定，胎兒出生時「妊娠週數須大於 20 週」，或是「胎兒出生體重大於 500 公克」，方可依法認定為分娩或早產。：本項給付「只限女性被保險人本人」提出申請。如果是配偶（先生）參加國保，而太太本身沒有投保國保，是無法以先生的名義來請領的。：自今年元旦起，政府已編列公務預算將每胎生育補助直接補足至新臺幣 10 萬元！若幸運孕育雙胞胎以上的家庭，還會按比例直接倍增（如雙胞胎發給 20 萬元、三胞胎發給 30 萬元）。：生育給付設有嚴格的「5 年請求權時效」，必須在分娩或早產次日起算的 5 年內提出申請，一旦逾期未提出，這筆 10 萬元將直接被國庫充公。雖然政府體貼育兒家庭大方發錢，但新手爸媽忙於照顧新生兒之餘，千萬別讓應有的權益睡著了！勞保局特別嚴格提醒，本項生育給付設有「」限制。請領權利自被保險人分娩或早產次日起算，必須在 5 年內向勞保局正式提出申請。如果因為照顧小孩過於忙碌、或是因疏忽而超過 5 年才提出，將視同放棄權益，勞保局依法將核定不予給付，這筆最高 10 萬元的現金補助就只能眼睜睜看著它直接被國庫充公，無法補領。除了今天（16 日）率先入帳的國保生育給付外，根據勞保局行事曆規劃，從明天開始一直到 7 月底，全台還有多達 16 筆各類社會保險給付、老年基本保證年金與各項生活津貼將接力入帳。建議民眾記好以下關鍵日期，適時到 ATM 或郵局刷存摺確認款項：7 月 16 日（四）：國民年金保險生育給付（今日已入帳）7 月 20 日（一）：農民月退休儲金、老農津貼7 月 23 日（四）：國民年金保險生育給付7 月 24 日（五）：國民年金保險老年基本保證年金、國民年金保險原住民給付7 月 30 日（四）：勞保年金給付、災保年金給付、災保失能照護補助、勞退月退休金（首發案）、國民年金保險生育給付7 月 31 日（五）：產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國保身心障礙年金給付併計勞保年資、國民年金保險老年年金給付、國民年金保險喪葬給付、國民年金保險遺屬年金、國民年金保險身心障礙（基本保證）年金