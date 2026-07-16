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要求法務部、警政署研擬「查獲電子菸」要當場篩檢毒品反應

電子菸造型多變難辨認 需研訂查緝SOP

近期毒駕事故頻傳，社會人心惶惶。對此，民進黨立委劉建國昨（15）日指出，衛環委員會逐條審查《菸害防制法》修正草案，將電子菸管制從「使用」擴大到「持有」即可裁罰，目的不只在防制菸害，也要防堵依托咪酯等新興毒品與毒駕。他主張，警察或教師查獲電子菸時，除沒入、開罰外，也應研議當場進行毒品反應篩檢，避免只處理電子菸本身，卻漏掉可能施用毒品的問題。劉建國昨發文指出，衛環委員會正式逐條審查《菸害防制法》修正草案，這次菸防法的修法不僅是單純的菸害，而是針對電子菸與「依托咪酯」這類新興毒品，深度綁定。為了防止喪屍菸彈及毒駕持續危害國人安全，這次修法特別修正第十五條及第三十七條之一，將過去「使用」電子菸才處罰，擴大為「持有」電子菸即可裁罰。劉建國說，不分朝野都是支持這個方向，但他要特別提醒，這次修法不僅是嚴管電子菸，更是要徹底禁絕「依托咪酯」。因此第一線警察或教師，在發現民眾、學生使用電子菸，除了沒入以及罰款外，是不是也應該當場進行毒品反應篩檢？劉建國表示，如果只是單純沒入、罰款，卻沒有去查驗當事人是不是有施用「依托咪酯」或其他毒品，那這次修法可能還是沒辦法達到社會大眾的期待。這樣的觀點也獲得在場共同審查的委員們認同，因此他當場要求法務部、警政署必須朝這方向來研擬相關辦法。劉建國提到，他昨天在現場也秀出1張照片，看起來是1杯粉紅色手搖杯，但實際上卻是1支偽裝成手搖杯造型的電子菸。電子菸的造型變化太多，讓警察、導師、家長很難辨識。所以他提出附帶決議，要求衛福部必須會同警政署、教育部，共同研訂電子菸的辨識、認定及查緝標準作業程序，讓未來第一線人員都能快速辨別出電子菸，才能嚴打毒駕的發生，共同防堵新興毒品危害。