美股周二（15日）四大指數漲多跌少，美國通膨數據持續降溫，市場對聯準會升息疑慮減輕，道瓊工業指數、標普500指數及那斯達克指數同步收紅，不過費城半導體指數仍下跌逾2%，半導體族群表現相對疲弱。受美股走勢影響，台股今（16）日以45,511.98點開出，下跌119.61點，跌幅0.26％。開盤後賣壓持續湧現，指數一度下跌330.63點至45,300.96點，失守45,500點關卡。 我是廣告 請繼續往下閱讀 權值股方面，台積電（2330）開盤下跌10元至2430元，跌幅0.41%，不過隨後買盤進駐，由黑翻紅，上漲10元至2450元；鴻海（2317）上漲1.5元至240.5元；聯發科（2454）下跌5元至3735元；廣達（2382）下跌5元至360.5元；長榮（2603）則維持平盤199.5元。 美國公布6月生產者物價指數（PPI） ，年增4.7%，低於市場預期，顯示通膨持續降溫，緩解聯準會升息的壓力。 美股前一交易日道瓊工業指數上漲150.37點或0.29%，報52658.64點；那斯達克指數上漲162.22點或0.62%，報26269.23點；S&P 500指數上漲28.81點或0.38%，報7572.40點；費城半導體指數下跌263.04點或2.08%，報12398.89點。 相關新聞 美股勁揚助攻！台股開高站回4萬5 台積電、聯發科領漲台股狂飆900點後急縮！終場僅漲25點 台積電撐盤收2440元台積電6月營收4426億創高！年增36％ AI帶旺上半年業績台股13日「補漲行情」？伊朗戰爭衝突、台積電法說多空交戰 吳紹瑜編輯記者《今日新聞》新聞一部財經生活中心主任，曾任《蘋果日報》、《TVBS新聞網》政治線記者，也長期關注教文、衛福等部會政策。期許新聞媒體不只是傳遞訊息的媒介，更是時代的記錄者、公共利益的守護者，我相信新聞的力量...作品集 台股美股聯準會台積電鴻海