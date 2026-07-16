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英格蘭在2026美加墨世界盃4強戰以1：2遭阿根廷逆轉，無緣晉級決賽，「足球回家」的夢想再度破滅。近年英格蘭在國際大賽表現穩定提升，已從過去常被批評的「黃金一代失落」走回世界頂級強隊行列，但殘酷的是，他們近5屆大賽4度至少闖進4強，卻始終等不到一座冠軍。英格蘭近年大賽成績相當穩定。2018年世界盃，他們一路闖進4強，寫下自1990年以來世界盃最佳成績，但最終敗給克羅埃西亞，無緣決賽。2020歐洲國家盃因疫情延至2021年舉行，英格蘭首度踢進歐國盃決賽，並在溫布利球場早早取得領先，卻遭義大利追平，最後在PK大戰落敗，與冠軍擦肩而過。2022年世界盃，英格蘭止步8強，敗給後來的亞軍法國。2024歐洲國家盃，英格蘭連續第2屆歐國盃闖進決賽，但最終不敵西班牙，冠軍夢再度破碎。來到2026世界盃，圖赫爾（Thomas Tuchel）接手後帶領英格蘭殺進4強，卻在1：0領先阿根廷後遭逆轉，又一次倒在決賽門外。英格蘭近年最大進步，是穩定性明顯提升。過去他們常在大賽淘汰賽早早出局，如今卻已成為4強常客。這代表英格蘭的人才厚度、青訓成果與整體競爭力，確實回到世界頂級行列。但問題也同樣明顯：英格蘭始終缺少完成最後一步的能力。從索斯蓋特（Gareth Southgate）時代到圖赫爾時代，英格蘭能走很遠，卻總是在決賽或4強戰最關鍵時刻倒下。2026世界盃4強戰就是最新例子。英格蘭第55分鐘靠戈登（Anthony Gordon）破門領先，但第85分鐘遭恩佐・費南德斯（Enzo Fernandez）追平，第90+2分鐘再被勞塔羅・馬丁內斯（Lautaro Martinez）絕殺，最終1：2出局。自1966年在本土世界盃奪冠後，英格蘭已經等待世界盃冠軍長達60年。這句「足球回家」原本象徵英格蘭足球的驕傲與信念，如今卻一次次變成球迷賽後最無奈的反諷。英格蘭不是沒有球星，凱恩（Harry Kane）、貝林漢姆（Jude Bellingham）、賴斯（Declan Rice）等人都是世界級戰力；英格蘭也不是沒有成績，近5屆大賽4次至少進入4強，已足以證明他們不是曇花一現。