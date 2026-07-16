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辛柏毅疑似因空間迷向失聯 黑盒子尋獲後已送往原廠判讀

國軍近6年已有14架軍機失事

空軍第五聯隊上尉飛官辛柏毅今年1月6日晚間駕駛F-16V戰機執行夜間訓練時，在花蓮外海失事，至今仍下落不明。總統府昨（15）日發布總統令，追晉辛柏毅為空軍少校，自7月6日起生效。辛柏毅當天晚間6時17分駕駛編號6700的F-16V戰機，自花蓮基地起飛執行夜間航訓任務，期間疑似因空間迷向失聯，最終於晚間7時28分墜落花蓮外海。軍方隨後投入大規模搜救行動，但搜尋數日仍未尋獲辛柏毅。空軍司令部3月16日在訊號定位區域尋獲俗稱「黑盒子」的失事殘存飛行資料記錄器，載運返港後送往美國原廠進行判讀，以釐清失事原因。此案也讓國軍近年飛安問題受到關注。統計自2020年以來，包括震驚全台的933號黑鷹直升機空難在內，國軍已有14架軍機失事，造成20名官兵殉職。