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陸軍司令部9.8億的陣地式無人機反制系統標案三度驗收不合格，藍委王鴻薇昨指控，得標廠商創未來過去曾遭監察院糾正，明知技術能力不足，無法達成預期效果，仍堅持辦理無人機反制系統委託研究案，更點名推薦該廠商給國防部的就是經濟部，當時的部長王美花是現任國防部長顧立雄的妻子。對此，顧立雄今（16）日駁斥，稱這些都是莫須有的指控，王鴻薇把兩案混在一起。立法院經濟委員會今和外交國防委員會、財政委員會三會聯席審查朝野無人機條例，針對陸軍9.8億無人機反制系統標案3度驗收不合格一事，顧立雄說，該採購案是透過自由立標，也都依照合約交貨驗測，不通過就會依照合約計罰、沒收履約保證金、解除契約，也不會交付任何合約價金。顧立雄指出，先前有一個無人機反制系統委託研究案，該案已於112年終止。還原此事，陸軍斥資9.8億採購26套國造自製無人機反制系統，但因廠商創未來無法達到「6公里偵獲、4公里外成功干擾」的要求，讓部分無人機穿越防線才被攔下，兩次驗收都被陸軍打「零分」，6月底的第三次補考仍不合格。王鴻薇5月份曾指出，2024年3月監察院對國防部提出糾正，事前明知參與廠商技術能力不足，無法達成預期效果，仍堅持辦理該委託研究案，遴選一家廠商進行兩套相同的設備研究，但「創未來」根本拿不到其他公司所提供委託書，無法進行系統整合。更離譜的是，2024年3月監察院糾正尚未結案，國防部仍繼續部署金門，為特定廠商鋪路。去年年底應要驗收，結果首批13套全不合格，這就是兩次測驗沒過，國防部又再給一次機會，複驗不過才解約。