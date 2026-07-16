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▲大野智官方會員價錢。（圖／翻攝自さと島官網）

日本天團嵐（ARASHI）活動告一段落後，成員大野智的去向一直備受關注，他過去曾長時間休養、淡出演藝圈，外界一度猜測他可能正式引退。不過近日傳來好消息，大野智不僅沒有離開舞台，還宣布推出個人付費粉絲俱樂部「さと島（SATOSHIMA）」，不過因為高級會員年費要價31040日幣（約台幣6100元），因此掀起粉絲熱議。「さと島」官方網站從7月15日起正式開跑，採用藍色海洋風格設計，營造出如同私人度假島嶼般的悠閒氛圍，邀請粉絲成為島民，一起進入大野智打造的專屬世界。不過新會員制度一公開，收費立刻成為粉絲討論焦點，根據了解「さと島」分為兩種方案，「標準島民（月費980日圓，約台幣194元）」、「Premium島民（月費3104日圓，約台幣616元）」，其中Premium方案若選擇年繳，一年費用高達31040日幣（約台幣6100元），讓不少粉絲驚呼「登島費比想像中高。」有粉絲拿嵐時代官方粉絲俱樂部比較，當時年費僅約3000日圓，如今大野智個人會員費大幅提升，因此在網路掀起熱烈討論，甚至有粉絲笑稱：「翔君、相葉君年費4000日圓，大野君直接變31040日幣，這座島真的不便宜！」不過，高價方案也提供更多專屬內容，包括BLOG、照片、影片、生日訊息及會員證等，Premium會員甚至有機會收到大野智本人的訊息，雖然價錢掀起討論，不過對於資深粉絲來說，可以看到大野智再次站回螢幕前跟大家互動，才是無比重要的。