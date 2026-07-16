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▲娜璉（左）跟子瑜（右）似乎都有單飛計畫。（圖／娜璉IG@nayeonyny）

韓國人氣女團TWICE目前與經紀公司JYP娛樂正在進行續約協商，韓媒分析，成員子瑜、志效、定延、彩瑛、多賢應該都不會想續約，要選擇單飛發展，現在就連娜璉也疑似計畫要離開JYP。娜璉的媽媽昨（15）日突然發文提到：「」，被認為就是在暗示單飛。TWICE 7月12日正式結束第6次巡迴演唱會《THIS IS FOR》的首爾場安可演出，為這場巡演畫下圓滿句點，娜璉的媽媽當晚也有現身力挺女兒，昨日她更在IG發文，感性地說：「作為TWICE的11年，加上練習生時期，這20多年來， 為了妳的夢想，妳傾注了自己所有的青春。在這裡，看著妳們一路走來所達成的成就與結果， 怎麼可能不流淚呢？」媽媽為娜璉的成就感到開心，但同時也心疼女兒，她話鋒一轉，突然直言：「優秀的TWICE，ONCE（粉絲）認可妳們，父母們也認可妳們，現在輪到妳們獲得應有的尊榮與待遇了，九兔（指9名成員）絕對有這個資格。」娜璉媽媽似乎在暗示JYP過去對TWICE並不好，沒給女孩們應有的待遇，這篇貼文也像是在鼓勵9名成員各自單飛，瞬間引爆討論。粉絲看了紛紛留言：「我們都為娜璉感到驕傲，無論她做出任何決定，我們都會一直在這裡支持她」、「生出如此優秀的女兒，作為母親的你該有多驕傲」、「可以懂媽媽的感受，無條件支持娜璉」、「九兔就算單飛也還是我們的寶貝，媽媽說的沒錯！」除了娜璉的母親勇敢發聲外，子瑜的媽媽也被認為是支持女兒單飛的推手，她早已創立新公司「瑜海娛樂」，應該就是想成為子瑜的最大後盾，在子瑜單飛後能為她打理一切。而經紀公司JYP則表示，目前都還在協商期間，等一切合約都確定後才會對外公布。