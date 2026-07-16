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▲蔡阿嘎看到graniph的童裝直呼：「欸它抄你們HAHABABY的設計欸！」危險發言讓二伯（如圖）聽了緊張。（圖／蔡阿嘎YT）

百萬YouTuber蔡阿嘎的老婆二伯自創品牌「HAHABABY」近日捲入抄襲爭議，多款商品與日本、韓國等品牌設計高度相似。而蔡阿嘎過去「嘎哥二伯帶路買」的系列影片被網友翻出，夫妻倆的對話內容不僅十分不尊重品牌店家，二伯看到MARKEY’S拼接款服飾時，蔡阿嘎脫口一句：「這我們沒辦法做，直接買就好。」也再度引發網友的怒火。蔡阿嘎過去「嘎哥二伯帶路買」系列影片中，公開夫妻倆最愛的日本服飾品牌，如今影片再被翻出，網友看了痛批「超級不尊重品牌店家」。只見二伯走進一間Chloe，蔡阿嘎卻吐槽：「又沒有比HAHABABY好看。」並指著二伯品牌的包包說：「妳這個好看多了。」緊接著夫妻倆走進graniph，看到一件毛毛兒童外套，蔡阿嘎則直呼：「欸它抄你們HAHABABY的設計欸！」讓二伯聽了趕緊搖頭說沒有，對於蔡阿嘎的危險發言感到緊張。最讓網友氣憤的是，當二伯看到MARKEY’S拼接款服飾時，蔡阿嘎脫口一句：「這我們沒辦法做，直接買就好。」讓許多人看了痛批：「他們不知道什麼叫做尊重創作」、「看了覺得『沒辦法自己做』才買，完全沒版權概念」、「真正的設計師會這樣去其他設計師的店品頭論足，然後又說要回來自己做嗎？」、「誰抄誰啊笑死人。」「HAHABABY」遭質疑抄襲其他品牌，儘管二伯在直播中強調強調商品從發想到完成的過程都是出於自家團隊，但網友仍不買單，風波持續延燒。對於品牌近日的爭議，《NOWNEWS今日新聞》記者與團隊聯繫，至截稿前皆未得到回應。