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2026年世界盃4強賽今（16）日上演高潮迭起的英格蘭、阿根廷大戰，阿根廷在比賽最後關頭上演7分鐘的逆轉神劇，擊碎英格蘭的決賽夢。而親手寫下這個劇本的，正是替補登場的28歲神鋒勞塔羅（Lautaro Martínez）。他在補時第92分鐘接獲球王梅西（Lionel Messi）的精準傳中、頭槌破網完成絕殺。賽後，勞塔羅在場上忍不住流下英雄淚，更感性告白：「自從爸爸送我第一雙球鞋起，我就一直在夢想著這個進球。」對於勞塔羅而言，這顆進球不僅價值一張決賽門票，更是屬於他的自我救贖。4年前的卡達世界盃，阿根廷雖然成功捧回大力神盃，但身為主力前鋒的勞塔羅卻陷入嚴重的進球荒，最終以「0進球」黯淡收場，飽受外界質疑。本屆賽事，他帶著雪恥的決心踏上賽場，並在最關鍵的生死關頭證明了自己。賽後接受阿根廷媒體《TyC Sports》專訪時，勞塔羅情緒潰堤，聲音顫抖地說：「我一直在夢想著這個進球。老實說，我不知道該說什麼，這感覺太不可思議了。自從父親買給我人生中第一雙足球鞋開始，我就一直在夢想著能踢進這樣的一顆球。」接著，他也將這份榮耀獻給在背後默默支持他的母親：「還有我的媽媽，從我進入俱樂部的第一天起，她就一直在為我整理床鋪、打理一切。對我來說，這顆進球和進入決賽的價值，遠比想像中還要大得多。」有趣的是，勞塔羅透露自己在替補登場前，就已經預感到自己會成為終結比賽的英雄。他笑著說：「我真的夢到過這個畫面。我對麥卡利斯特（Alexis Mac Allister）說我一定會進球。我也和梅迪納（Facundo Medina）發誓，我替補上場後一定會為球隊帶來勝利。」結果，他真的在第92分鐘用一記乾脆俐落的絕殺頭槌兌現了諾言。勞塔羅一針見血地指出英格蘭致命的戰術失誤：「這支球隊（阿根廷）持續證明了自己的實力。對手（英格蘭）累了，他們在前60分鐘給了我們極大的壓迫，但之後就沒體力了。特別是他們在進球後選擇後撤死守，這反而讓我們能冷靜地在控球上運轉，最終我們把握住機會進球，再次回到了世界盃決賽的舞台。」此外，勞塔羅也提到傳出神助攻的阿根廷隊長梅西（Lionel Messi），「我必須感謝他。當我看到他帶球到邊路時，我想起他在訓練中告訴我如何在比賽決勝期獲勝的方法，所以我移動到禁區，對我們來說，梅西不是一個普通球員，我們聽從他的指示，因為他說的話總是能帶來成功。」