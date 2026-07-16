2026全民普發一萬2.0「國民支援金」再等等。先來關心地方加碼發錢，苗栗縣西湖鄉公所表示，「現金5000元」振興經濟金，無畏颱風順利在各村發放點完成。本周開放西湖鄉公所補領至7月17日，快看誰可以領、申請資格一覽；超過補領期限未領取者，視同放棄。
大家都在等2026全民普發一萬現金「國民支援金」2.0通過。本周苗栗縣西湖鄉公所加碼「每人現金5000元」振興經濟金搶先發錢，順利下村發放完成，現金領取者計4165人，當日完成領取人數共2810人；西湖鄉公所表示，提醒尚有1355人未領取。
苗栗縣西湖鄉「現金5000元」振興經濟金！補領最後2天
◾️領取資格
◾️114年12月31日（含當日）設籍西湖鄉之鄉民。
◾️114年12月31日前出生之新生兒，並設籍於西湖鄉（以戶政造冊為準）。
◾️發放時間
一、直接匯款：
65歲以上之鄉民、55歲以上之原住民領有敬老禮金者，已由鄉公所於115年7月10日（五）直接將「振興經濟金新台幣5,000元」匯入原敬老禮金帳戶，免到現場排隊領取；不再另行寄發通知單。
二、各村現場發放：
115年7月11日（六）上午9時至下午4時，於各村設點發放（依通知單）領取，不得跨村領取。
三、補領期間：
當日未領取、文件不齊及死亡繼承案件，請於115年7月13日（一）至7月17日（五）上班時間「上午8至12時、下午13至17時」至西湖鄉公所補領（中午12時至13時為休息時間）。
鄉公所表示， 超過補領期限未領取者，視同放棄，不再發給。提醒大家，一定要在補領期間完成領取，避免影響自己的權益喔。
◾️領取方式
苗栗縣西湖鄉公所表示，「每人5000元」振興經濟金將於7月11日星期六發放，通知單暨委託書依據戶政提供之資料，於近日請各村鄰長陸續發予符合領取資格的民眾，請鄉親們收到後，務必核對「領取人姓名及編號、戶籍住址、領取地點、發放時間」，並提醒通知單暨委託書採雙面列印，請務必詳閱內容，以維自身權益。
一、本人親自領取
1、領取通知單（委託事項免填）
2、國民身分證
3、印章
二、委託他人領取
1、領取通知單暨委託切結書（需有領取人及代領人切結）
2、領取人身分證
3、代領人身分證及印章
三、未成年人
（民國97年7月12日以後出生）限由法定代理人或同戶親屬領取
1、領取通知單暨委託切結書（未成年為嬰孩或無法簽名者，由法定代理人為之）
2、未成年人身分證、戶口名簿、三個月內之戶籍謄本（3擇1）
3、法定代理人或同戶親屬之國民身分證及印章
鄉公所提醒，所有文件均需正本，請事先備妥相關文件以節省等候時間。代領如有不實、冒領或因代領致生爭議情事，概由代領人負一切法律責任，並應無條件繳回所領款項。如有相關疑問，請電洽鄉公所民政課037-921515分機128、111。
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苗栗縣西湖鄉「現金5000元」振興經濟金！補領最後2天
◾️領取資格
◾️114年12月31日（含當日）設籍西湖鄉之鄉民。
◾️114年12月31日前出生之新生兒，並設籍於西湖鄉（以戶政造冊為準）。
◾️發放時間
一、直接匯款：
65歲以上之鄉民、55歲以上之原住民領有敬老禮金者，已由鄉公所於115年7月10日（五）直接將「振興經濟金新台幣5,000元」匯入原敬老禮金帳戶，免到現場排隊領取；不再另行寄發通知單。
二、各村現場發放：
115年7月11日（六）上午9時至下午4時，於各村設點發放（依通知單）領取，不得跨村領取。
三、補領期間：
當日未領取、文件不齊及死亡繼承案件，請於115年7月13日（一）至7月17日（五）上班時間「上午8至12時、下午13至17時」至西湖鄉公所補領（中午12時至13時為休息時間）。
鄉公所表示， 超過補領期限未領取者，視同放棄，不再發給。提醒大家，一定要在補領期間完成領取，避免影響自己的權益喔。
苗栗縣西湖鄉公所表示，「每人5000元」振興經濟金將於7月11日星期六發放，通知單暨委託書依據戶政提供之資料，於近日請各村鄰長陸續發予符合領取資格的民眾，請鄉親們收到後，務必核對「領取人姓名及編號、戶籍住址、領取地點、發放時間」，並提醒通知單暨委託書採雙面列印，請務必詳閱內容，以維自身權益。
一、本人親自領取
1、領取通知單（委託事項免填）
2、國民身分證
3、印章
二、委託他人領取
1、領取通知單暨委託切結書（需有領取人及代領人切結）
2、領取人身分證
3、代領人身分證及印章
三、未成年人
（民國97年7月12日以後出生）限由法定代理人或同戶親屬領取
1、領取通知單暨委託切結書（未成年為嬰孩或無法簽名者，由法定代理人為之）
2、未成年人身分證、戶口名簿、三個月內之戶籍謄本（3擇1）
3、法定代理人或同戶親屬之國民身分證及印章
鄉公所提醒，所有文件均需正本，請事先備妥相關文件以節省等候時間。代領如有不實、冒領或因代領致生爭議情事，概由代領人負一切法律責任，並應無條件繳回所領款項。如有相關疑問，請電洽鄉公所民政課037-921515分機128、111。