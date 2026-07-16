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韓股跌破7000點 交易所啟動熔斷

美國半導體股轉弱 SK海力士、三星成重災區

台積電法說、韓國央行決議 市場靜待兩大焦點

日經盤中暴跌逾2000點 AI概念股成賣壓中心

前一交易日才強勢反彈的亞洲股市，16日隨即出現獲利了結賣壓。受到美國半導體股走弱、SK海力士（SK Hynix）ADR重挫，以及市場等待台積電法說會與韓國央行利率決議等因素影響，韓國及日本股市同步大跌，其中日經225指數盤中一度暴跌超過2000點，韓股KOSPI也跌破7000點整數關卡。韓國KOSPI指數16日開低走低，截至當地時間上午9時34分下跌398.21點，跌幅5.47%，報6886.20點，失守7000點大關，吐回前一日逾6%的漲幅；盤中跌幅一度擴大至6%以上，最低來到6860點附近。由於賣壓過於沉重，韓國交易所也啟動「賣出側熔斷機制」（Sell Sidecar），暫停程式交易賣單，以抑制市場波動。籌碼面方面，外資賣超約4868億韓元，機構法人賣超2783億韓元；散戶則逢低承接，買超約7608億韓元，與前一交易日外資、法人聯手買超、散戶賣超的情況形成鮮明對比。分析指出，儘管美國最新公布的6月生產者物價指數（PPI）月減0.3%，優於市場預期，美國聯準會（Fed）官員也釋出通膨可能已見頂的訊號，帶動美股三大指數15日全面收紅，但半導體股卻表現疲弱。其中，費城半導體指數下跌約2%，美光（Micron）重挫8.02%、英特爾（Intel）跌4.43%，而SK海力士ADR也暴跌9%，成為拖累亞洲半導體股的主要因素。受此影響，韓國科技股全面走弱。三星電子盤中大跌逾7%，股價跌回25萬韓元區間；SK海力士則重挫超過9%，再度跌破200萬韓元，幾乎完全回吐前一天強勁反彈的漲幅。市場也觀望韓國央行金融貨幣委員會稍後公布的利率決策。目前市場普遍預期，基準利率將由2.50%調升至2.75%，若成真，將是2023年1月以來、相隔3年半再次啟動升息循環。此外，投資人也將焦點放在台灣半導體龍頭台積電即將公布的財報及法說會，希望從中觀察AI需求及全球晶片產業後續展望。另一方面，日本股市同樣遭遇沉重賣壓。東京股市日經225指數開盤後一路下挫，盤中一度暴跌超過2000點。市場人士指出，由於前一晚美國半導體股轉弱，加上AI概念股近期漲幅已大，不少投資人選擇趁機獲利了結，導致東京市場以AI及半導體相關個股為首，出現全面性賣壓。截至台灣時間上午9點32分，日經225指數報66677.38點，跌2074.13點或3.02%。整體而言，市場認為，經過前一天亞洲科技股大漲後，16日回檔主要反映短線獲利了結及投資人等待更多企業財報與央行政策訊息，並不代表市場基本面出現重大改變。不過，在AI產業展望、利率政策及美伊衝突等不確定因素仍未消除的情況下，亞洲股市短期波動恐仍將維持高檔。