萬豪旅享家旗下超過30個卓越酒店品牌之一的艾美酒店及度假村宣佈，臺北板橋馥華艾美酒店正式揭幕，酒店位於新北市板橋區核心地段中山路，緊鄰繁華便捷的府中商圈，擁有236間客房及套房，即日起分階段開放預訂。並有4間餐廳及酒廊，包含 茉莉苑（Jasmin）現代中餐廳、北緯25°（Latitude 25）大堂吧、星空酒吧（LUMI Bar） ，以及近期將開幕的花漾（Belle Époque Brasserie）全日餐廳。
臺北板橋馥華艾美酒店擁有236間客房及套房，採用柔和色調營造鬆弛氛圍，點綴高飽和度的色彩設計，以法式優雅藝韻詮釋個性與質感兼具的空間美學。 所有客房均配備高品質床品、65吋高清智能電視、Malin+Goetz品牌洗護用品及智能化設施。
而行政酒廊位於18層，為萬豪旅享家尊貴白金及更高會籍會員及入住行政樓層的賓客提供私享空間，全天候供應精選輕食、晚間歡樂時光小食及夜間甜點禮遇，並設有專屬會議室。
餐飲共有4間 中餐廳、酒吧皆有
餐飲部份，則有4間風格各異的餐廳及酒廊，花漾（Belle Époque Brasserie）全日餐廳即將在近期開幕，以法式料理為烹調核心，融合多元國際風味。另還有茉莉苑（Jasmin）現代中餐廳以臺灣「奉茶文化」為靈感，將傳統中式料理手法與法式料理的浪漫情懷相融合。另還有北緯25°（Latitude 25）大堂吧、 星空酒吧（LUMI Bar）。
宴會廳更佔地超800平方公尺，包括545平方米的無柱式大宴會廳， 一間多功能廳和五間會議室。所有空間均配有高速網路及高端影音視聽設備，滿足浪漫婚典、商務會議、社交活動等不同需求。此外，酒店擁有設備齊全的健身中心與高空泳池。
臺北洲際酒店也將於今年夏季開幕 共350間客房
另外，「臺北洲際酒店 InterContinental Taipei 」也宣告，將於今（2026）年夏季開幕，規劃350間客房，其中約有60間為長住型套房，瞄準商務客和long stay旅居需求。餐飲部份，酒店更宣稱將有7大餐飲場域，涵蓋國際料理與特色體驗，並將引進韓裔美籍主廚Akira Back領軍之餐廳品牌，帶來當代韓式風格的高端餐飲體驗。
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餐飲共有4間 中餐廳、酒吧皆有
餐飲部份，則有4間風格各異的餐廳及酒廊，花漾（Belle Époque Brasserie）全日餐廳即將在近期開幕，以法式料理為烹調核心，融合多元國際風味。另還有茉莉苑（Jasmin）現代中餐廳以臺灣「奉茶文化」為靈感，將傳統中式料理手法與法式料理的浪漫情懷相融合。另還有北緯25°（Latitude 25）大堂吧、 星空酒吧（LUMI Bar）。
另外，「臺北洲際酒店 InterContinental Taipei 」也宣告，將於今（2026）年夏季開幕，規劃350間客房，其中約有60間為長住型套房，瞄準商務客和long stay旅居需求。餐飲部份，酒店更宣稱將有7大餐飲場域，涵蓋國際料理與特色體驗，並將引進韓裔美籍主廚Akira Back領軍之餐廳品牌，帶來當代韓式風格的高端餐飲體驗。