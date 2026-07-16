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2026美加墨世界盃即將進入最後2場比賽，除了西班牙與阿根廷爭奪冠軍外，法國與英格蘭的季軍戰也成為焦點。雖然季軍賽常被視為「榮譽之戰」，但從過去世界盃歷史來看，誰拿下季軍，或許也能成為預測冠軍歸屬的有趣參考。近8屆世界盃中，有7支季軍球隊，都是在4強戰輸給最終冠軍的那一隊。回顧近8屆世界盃，這項「季軍定律」相當有趣。2022年卡達世界盃，克羅埃西亞拿下季軍，他們在4強戰以0：3不敵阿根廷，而阿根廷最終奪冠。2018年俄羅斯世界盃，比利時拿下季軍，他們在4強戰0：1輸給法國，最後法國封王。2010年南非世界盃，德國拿下季軍，他們在4強戰0：1敗給西班牙，西班牙最終隊史首度奪冠。2006年德國世界盃，地主德國同樣拿下季軍，他們在4強戰0：2不敵義大利，最後義大利奪冠。再往前看，2002年韓日世界盃季軍土耳其4強戰0：1輸給巴西，巴西最終封王；1998年法國世界盃季軍克羅埃西亞4強戰1：2輸給法國，法國奪冠；1994年美國世界盃季軍瑞典4強戰0：1敗給巴西，巴西最後捧盃。換句話說，近8屆世界盃有7次，季軍球隊都是被冠軍球隊在4強戰淘汰。這項定律唯一被打破的一次，是2014年巴西世界盃。當時荷蘭在4強戰與阿根廷踢進PK大戰後落敗，但阿根廷最終在決賽不敵德國，成為亞軍。荷蘭則在季軍戰擊敗巴西，拿下第3名。也因為如此，2014年成為近8屆世界盃中唯一例外。若從這個角度來看，本屆季軍戰法國與英格蘭的結果，就多了一層趣味解讀。本屆世界盃4強戰，法國0：2不敵西班牙，英格蘭則1：2遭阿根廷逆轉。若套用近8屆7次命中的季軍定律，季軍戰結果將出現兩種有趣劇本。如果法國擊敗英格蘭拿下季軍，代表本屆季軍是在4強戰輸給西班牙，按照過去定律，西班牙將更像冠軍命。反過來說，如果英格蘭擊敗法國拿下季軍，代表季軍是在4強戰輸給阿根廷，阿根廷就會更符合這項歷史規律。