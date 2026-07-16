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民眾黨前中配立委李貞秀因國籍、戶籍問題引發爭議，中選會近日給立院的專案報告指出，若有原大陸地區人民申請登記為候選人，須由各地選委會查詢是否繳附喪失原籍證明註記、並且計算是否在台設籍滿10年，且應知悉，具「中華民國以外國籍」不得擔任民選公職規定，被解讀是防止李貞秀2.0，但也懷疑限縮陸配參政權？中選會主委游盈隆今（16）日回應，這沒有其他複雜的政治問題存在，就是很簡單的行政程序處理；他也澄清自己態度沒有轉彎，因為這只是涉及參選資格的問題。立法院內政委員會今邀請中選會主委、內政部長、警政署長、法務部次長、數發部、國家通訊傳播委員會（NCC）就「115年11月28日地方公職人員選舉選務整備、選務中立、假訊息因應作為與公民投票選務辦理情形」進行專題報告，並備質詢。針對中選會書面報告被視為在防止李貞秀2.0，會不會變相限縮陸配參政權？游盈隆說，這是一個很簡單的行政程序處理，陸委會是《兩岸條例》主管機關，它尊重陸委會對於陸配居住是否滿10年的重新規定，所以採取新的認定標準，未來地方選委會辦理候選人參選資格，特別是陸配這方面，就會請內政部戶政司、移民署提供相關方面資料作為判斷標準，這沒有其他複雜的政治問題存在。媒體追問，過去曾有5名陸配村里長被說沒放棄中共國籍，倘若這次要寫選舉公報的話，要怎麼填寫國籍問題？要寫「不具其他國家國籍」嗎？但這會不會是另類兩國論？游盈隆說，具結部分非強制，可填可不填，不過根據內政部跟中選會去年關於《施行細則》第15條修正，是要求為保障或提醒候選人的參選權益，會提醒到有關國籍的問題，這是單純的行政作業程序，沒有什麼複雜的政治考量。不過游盈隆過去曾說，李貞秀議題用國籍法處理太過牽強，媒體詢問這態度是不是轉彎？他則否認，說自己沒有任何轉彎，因為這只是涉及到參選資格問題 ，而《國籍法》是參選後的部分，中選會只管自己有關的部分。