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全聯、大全聯開賣星巴克「迷你隨星杯」！口味、優惠價格一覽

星巴克「迷你隨星杯」怎麼喝？

▲星巴克「迷你隨星杯」的縮小版外帶杯讓人捨不得丟。（圖／全聯pxmart.com.tw）

全聯、大全聯：星巴克「迷你隨星杯」優惠！

▲全聯也買得到爆紅星巴克「迷你隨星杯」，網友巧手神改造成吊飾有夠萌。（圖／全聯pxmart.com.tw）

好市多星巴克「迷你隨星杯」秒殺爆紅！神改造吊飾超萌

CAMA CAFE：「原豆鮮萃咖啡粒」可愛Beano喝下肚！

▲CAMA CAFE把可愛Beano變成「原豆鮮萃咖啡粒」。（CAMA CAFE camacafe.com）

CAMA「原豆鮮萃咖啡粒」三種喝法推薦！

星巴克粉絲快衝！全聯、大全聯開賣爆紅星巴克「迷你隨星杯」優惠價格一次看，縮小版外帶杯造型讓每個人都淪陷。去年好市多爆紅4天即完售，今年5月再度登場也秒殺。本文整理怎麼喝？廣大網友神改造文具收納、超萌小吊飾一覽。CAMA CAFE也有可愛Beano「原豆鮮萃咖啡粒」開喝。社群爆紅討論的星巴克「迷你隨星杯」要在全聯開賣了！全聯、大全聯全新推出「星巴克特選隨星杯體驗組」，選用星巴克阿拉比卡咖啡豆製成的STARBUCKS CAFÉ MOMENTS咖啡粉，喝得到香氣馥郁、明亮清爽並帶有柑橘風味的全新風味。每一杯迷你隨星杯只要加入約140ml冷水、熱水或牛奶，就可以輕鬆沖泡超簡單！加入冷水及冰塊變「冰美式」、沖入熱水就是「熱美式」，搭配牛奶一秒變出「拿鐵」，在家也能爽喝星巴克咖啡！◾️即日起，全聯、大全聯獨家開賣，平均每盒129元入手。◾️即日起至9月3日，全聯、大全聯，全店任一品加購「星巴克特選隨星杯咖啡體驗組」，順手帶貨更省錢。◾️大全聯歡慶新品開賣限時活動，（數量有限、送完為止）。事實上，星巴克「迷你隨星杯」去年在好市多開賣爆紅，掀起粉絲瘋搶4天即完售；今年5月再度登場也秒殺。不過，一桶30顆的大容量，也讓不少消費者有點卻步；現在全聯開賣的體驗組，正好適合還沒買的人可以嚐鮮。而收集好多星巴克「迷你隨星杯」的粉絲，也貢獻超多創意神改造秘訣，免動腦直接拿來收納迴紋針等小文具、或當小藥盒使用，變身小盆栽養多肉植物；頂部打洞裝上鎖鏈變成超萌小吊飾、背後黏上吸鐵變成可愛磁鐵，忍不住手癢一起DIY吧。CAMA CAFE也有推出「原豆鮮萃咖啡粒」，以吉祥物Beano為造型，打造可愛的濃縮咖啡新產品，主打濃縮了足足160顆咖啡豆精華的新鮮萃取，100%真凍乾固態鎖鮮，使用時只需短短3秒，冷熱都能快速溶解。小小咖啡粒還有著Beano的可愛模樣，看著Beano融化成好喝咖啡的模樣，有夠療癒！推薦咖啡控們嚐鮮。CAMA CAFE「原豆鮮萃咖啡粒」官網開賣1入40元、10入組400元／盒。部分CAMA CAFE門市也買得到。◾️咖啡粒＋牛奶／植物奶＝經典拿鐵◾️咖啡粒＋檸檬氣泡水＝西西里咖啡◾️咖啡粒＋冰淇淋＝阿芙佳朵