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效力NBA長達14個賽季後，約基奇替補要角、立陶宛長人「大V」瓦蘭丘納斯（Jonas Valanciunas）即將重返歐洲賽場。根據歐洲籃球記者烏爾博納斯（Donatas Urbonas）報導，這位2011年首輪第5順位選秀的中鋒，已與立陶宛豪門薩基列斯（Zalgiris Kaunas）達成協議，雙方將簽下一紙2年合約。現年33歲的瓦蘭丘納斯，2011年投入NBA選秀，首輪第5順位被多倫多暴龍選中，開啟NBA生涯。身高211公分、體重約120公斤的他，憑藉強壯身材、低位單打能力以及籃板能力，逐漸成為聯盟中可靠的傳統中鋒。瓦蘭丘納斯NBA生涯共出賽超過900場，生涯平均繳出12.8分、9籃板成績。他曾效力暴龍、曼菲斯灰熊、紐奧良鵜鶘以及丹佛金塊等隊，其中在灰熊與鵜鶘時期更成為球隊重要內線得分來源。2013年，他入選NBA最佳新秀第二隊，成為生涯最具代表性的NBA榮耀。瓦蘭丘納斯上季效力丹佛金塊，主要擔任三屆MVP約基奇（Nikola Jokic）的替補中鋒。不過，由於出場時間與角色有限，他曾在金塊交易得到他後尋求離隊，希望轉戰海外聯賽。據報導，他當時曾嘗試加盟希臘豪門帕納辛奈科斯（Panathinaikos），但金塊要求他履行合約，最終仍完成剩餘賽季。賽季結束後，金塊將瓦蘭丘納斯裁掉，也讓他得以成為自由球員。瓦蘭丘納斯離隊後，金塊內線輪替也面臨新的挑戰。過去幾個賽季，金塊最大問題之一就是當約基奇下場休息時，球隊缺少穩定的內線支撐。自普朗姆利（Mason Plumlee）離隊後，金塊一直難以找到理想替補中鋒。雖然休賽季期間簽下貝格利（Marvin Bagley），但他的定位較偏向大前鋒與中鋒之間的搖擺人，是否能填補瓦蘭丘納斯留下的空缺仍有待觀察。雖然瓦蘭丘納斯在NBA後期速度與防守能力有所下滑，但他的進攻技巧、籃板能力以及經驗，仍是歐洲賽場頂級水準。加盟薩基列斯後，他將獲得比NBA更多的球權與戰術地位，也有機會再次成為球隊核心。事實上，瓦蘭丘納斯在歐洲籃球已有豐富履歷。他曾兩度獲得立陶宛籃球聯賽（LKL）最佳進步球員獎、拿下LKL冠軍，並曾兩度獲選FIBA最佳青年球員，以及3度入選LKL全明星。對瓦蘭丘納斯而言，這次返鄉不只是生涯轉折，也是一場回歸初心的旅程。從NBA舞台征戰14年後，這名立陶宛禁區巨塔將帶著豐富經驗回到家鄉，繼續追逐籃球生涯的新榮耀。