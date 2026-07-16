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▲HAHABABY同款百摺短裙，蝦皮（左）售價1110元，官網（右）售價990元，價差120元。（圖／翻攝自蝦皮、HAHABABY官網）

蔡阿嘎妻子二伯創立的母嬰品牌HAHABABY近日深陷抄襲爭議，事件持續延燒，品牌至今仍未公開回應。不過有網友發現，在風波尚未平息之際，HAHABABY近日仍持續於蝦皮商城上架全新服飾系列，引發外界討論。比對後發現，商品在蝦皮的售價甚至比品牌官網還貴上120元。有網友發現，HAHABABY近日在蝦皮商城更新多款新品，包括百摺短裙、連身長裙、短版連帽外套及短版上衣等，商品皆已開放下單。其中「極簡系列－大人自帶安全褲百摺短裙」標價1110元，賣場也同步祭出7折優惠及蝦幣回饋，希望刺激買氣。不過就在品牌抄襲爭議持續發酵之際，持續推出新品的做法也引起不少網友議論。不少網友認為，品牌目前最重要的應該是正面回應外界質疑，而非持續販售新品，紛紛留言表示：「請問為什麼已經燒成這樣還敢一直上架新產品？」、「不是應該先好好面對想辦法滅火嗎？現在是整個公司裝死後還拼命上架？」此外，實際比對品牌官網與蝦皮商城價格後發現，同一款商品在不同平台竟然有不同價錢。例如部分新品在官網售價990元，蝦皮商城則標示1110元，再搭配平台折扣券及回饋活動販售，原價反而比較高的現象又掀起另一波討論。不過針對相關爭議，記者與團隊聯繫，截稿前皆未得到回應。