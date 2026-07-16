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▲南投鹿谷鹿芝谷生態園區位於紫斑蝶遷徙路徑，近日湧入大量紫斑蝶成了賞蝶新秘境。(圖／業者提供）

本應於清明節前後展開北返遷徙的紫斑蝶，受到年初乾旱影響，春季遷徙數量創下20年來新低。不過隨著梅雨帶來充足水氣，紫斑蝶族群近日突然大量羽化北返，不僅促使高速公路局首度啟動國道三號「國道蝶道防護機制」，封閉部分北上外側車道讓蝶群安全穿越，也讓蝶道必經的鹿谷「鹿芝谷生態園區」湧現萬蝶飛舞的罕見景象，遊客驚呼連連。台灣紫斑蝶與墨西哥帝王斑蝶並列世界兩大越冬型蝴蝶，每年春季自南部山區往北遷徙。今年受到春季乾旱影響，食草生長不佳，紫斑蝶繁殖受到衝擊，截至4月底監測飛越國道的數量僅約4萬隻，創下歷年新低，也讓保育人士憂心今年蝶況。不過，5、6月梅雨挹注中南部山區水氣後，紫斑蝶主要食草盤龍木恢復生長，提供幼蟲充足食源，使大量幼蟲順利發育。近日天氣轉晴後，大批新羽化成蝶與部分持續北返的蝶群匯聚，形成少見的夏季遷徙現象。台灣紫斑蝶生態保育協會15日上午觀測發現，國道三號雲林林內路段飛越蝶量已超過每分鐘200隻，高速公路局隨即啟動今年首次「國道蝶道防護機制」，封閉北上252.5公里至251公里外側車道，引導蝶群安全飛越，降低車流對紫斑蝶造成傷害。除了林內蝶道外，南投鹿谷、竹山也是紫斑蝶遷徙的重要路徑。位於鹿谷山區的鹿芝谷生態園區近日湧入大量紫斑蝶，園區因保留完整自然植栽並種植多種蜜源植物，吸引蝶群停棲覓食，步道沿線可見成群紫斑蝶穿梭飛舞，形成難得一見的生態景觀。園區表示，目前蝶況預估可望持續至10月，建議民眾選擇晴朗上午前往觀察，較容易看到蝶群活動。由於紫斑蝶屬珍貴生態資源，也呼籲遊客賞蝶時保持安靜，不追逐、不捕捉蝴蝶，也不要破壞蜜源植物，共同維護生態環境。此外，園區即日起至8月31日舉辦《蝶．影》攝影活動，希望透過影像紀錄，喚起更多民眾認識台灣珍貴的紫斑蝶生態資源。