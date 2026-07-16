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39歲的阿根廷球王梅西（Lionel Messi）在2026美加墨世界盃四強準決賽中再次證明自己的身手。面對英格蘭，梅西不僅送出2次關鍵助攻，幫助球隊以2：1逆轉晉級決賽，全場更完成驚人的9次成功過人。賽後受訪時，梅西難掩激動之情，直言對戰英格蘭背負著超越足球的情感，並霸氣回應外界的質疑，強調阿根廷在過去四年中始終是世界上最好的球隊。對陣英格蘭的比賽中，梅西展現了不可思議的個人能力。根據Opta與相關數據統計，梅西此役寫下多項驚人紀錄：▪️單場完成9次成功過人，追平個人在世界盃的最高紀錄（前兩次為2010年對德國、2018年對冰島）。他同時成為自1966年有統計以來，首位在世界盃淘汰賽單場達成「9次過人+2次助攻」的球員。▪️本屆世界盃至今，梅西的過人次數（24次）、創造機會數（25次）以及創造重大機會數（8次）均高居所有球員之冠。▪️根據德國轉會市場統計，梅西本屆7場比賽已直接參與12球（8球4助攻），超越了他在2022年奪冠時「7場參與10球」的數據，目前在單屆世界盃直接參與進球榜上名列歷史第五。▪️ 梅西與法國王牌姆巴佩（Kylian Mbappe）目前皆踢進8球，但梅西以4次助攻力壓姆巴佩的3次助攻，暫居金靴獎榜首。▪️梅西世界盃生涯的12次助攻共送給了11名不同的隊友。本場進球的恩佐（Enzo Fernandez）成為唯一兩度接獲梅西助攻破門的球員，而勞塔羅（Lautaro Martinez）則是第11位受惠者。賽後，梅西在混和採訪區與Telefe電視台受訪時，坦言這場「英阿大戰」承載了太沉重的歷史與情感。「儘管我們賽前說這只是場足球比賽，但從奏國歌那一刻起，我們就感受到了它的與眾不同。今天，我們每一個阿根廷人都不想輸掉這場比賽，能把他們擋在決賽門外，我無比開心。」面對球隊在開賽前與過程中面臨的質疑聲浪，梅西霸氣回應：「我們帶著質疑而來，但我始終知道這支團隊永遠在競爭。當大家凝聚在一起時，總能迸發出超越自身極限的力量。不管誰來詆毀、不管他們說什麼，我們又一次在球場上證明了，在過去的四年裡，我們始終是世界上最好的球隊。」這將是梅西職業生涯第三次踏上世界盃決賽舞台（歷史僅少數球員達成）。阿根廷將在台灣時間7月20日的終極之戰中，迎戰本屆歐洲盃冠軍西班牙，挑戰二連霸的偉業。