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高雄市1名老翁(77歲) 15日上午在佛公路附近檳榔攤飲用保力達後騎腳踏車返家，遭巡邏員警發現行車時左右搖晃、行車不穩，擔心發生事故，隨即上前攔查。吳姓老翁表示，稍早在附近檳榔攤飲用保力達，自認「只是騎腳踏車，應該沒關係」。經酒測超標，警方依法可處新臺幣1,200元以上2,400元以下罰鍰，並當場禁止其繼續騎乘。前鎮分局前鎮分隊員警於7月15日上午9時20分執行交通違規取締勤務，巡經前鎮區佛公路與后安路口時，發現吳姓老翁騎乘腳踏自行車時左右搖晃、行車不穩，擔心發生事故，立即上前攔查。警方發現老翁身上散發酒味，經詢問，吳姓老翁表示，稍早在附近檳榔攤飲用保力達，經酒測酒測值超標。分局長黃元民表示，許多民眾仍誤以為只有汽、機車才有酒駕問題，事實上，不論腳踏自行車或電動輔助自行車，只要酒測超過法定標準，同樣屬酒後駕駛，依法都會受罰。酒精會降低平衡感、反應能力及危險判斷，高齡者飲酒後騎乘更容易發生事故。經統計，前鎮分局今年迄今已取締慢車酒駕29件，較114年同期18件增加約61%，顯示慢車酒駕違規情形仍不容忽視，也反映部分民眾對相關法規仍存有錯誤認知。前鎮分局呼籲，「酒駕沒有交通工具之分，安全也沒有例外。」切勿抱持「只是騎腳踏車」、「離家很近」、「慢慢騎就沒事」等僥倖心態，只要酒精尚未完全代謝，就不應騎乘任何交通工具。警方將持續加強取締各類酒後駕駛違規行為，透過執法與宣導並行，共同守護用路安全。