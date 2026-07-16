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中選會主委游盈隆日前直言，考量選務系統承載能量，公投「1個恰恰好、2個有點多、3個受不了」，遭民眾黨主席黃國昌批評，「中選會扮演的角色是把選務做好，而不是對交給公民投票的公投案說三道四」，游盈隆今（16）日回擊，法律有授權政府機關首長向社會做說明業務，「法律有禁止機關首長這麼做嗎？沒有吧。」立法院內政委員會今邀請中選會主委、內政部長、警政署長、法務部次長、數發部、國家通訊傳播委員會（NCC）就「115年11月28日地方公職人員選舉選務整備、選務中立、假訊息因應作為與公民投票選務辦理情形」進行專題報告，並備質詢。針對黃國昌嗆法律沒授權中選會主委對公投說三道四、下指導棋的權利，游盈隆說，他有注意到黃國昌的發言，他們有自己黨的立場所以他尊重，但法律有授權政府機關首長針對列管的業務向社會說明，法律鼓勵機關首長這麼做，「同樣也可以問說，法律有禁止機關首長這麼做嗎？也沒有」。游盈隆說，「公投綁大選」在什麼情況下可能造成災難？中選會一方面想辦好選務，一方面辦好公投，所以他才會提出「帕瑞妥最適境界（Pareto Optimality）」，就是兩個都是要的，但綁在一起時，多少公投案對民主、社會、選舉是最好的，這是很重要的思考，國人應該正視。