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▲庹宗華飾演荷官，架勢十足。（圖／華映提供）

庹宗華斜槓賭場當荷官，還怒踹賭客柯震東？原來是在8月即將上映的電影《我未許願先吹蠟燭》中的賭場場景，庹宗華飾演賭場荷官，有場戲他要發怒狠踹柯震東，卻因磁磚地板有點滑，不慎滑倒，所幸無礙，順利完成教訓對方的戲。他誇讚柯震東是「有禮貌的小老弟，配合度相當高」，因對方工作專注讓拍攝又快又順利。庹宗華與柯震東在《我未許願先吹蠟燭》中有許多賭場的對手戲，這也是他們首度合作，庹宗華很讚賞柯震東：「他給我的印象就是個非常低調，有禮貌又有點害羞的小老弟，在工作現場配合度相當高，對於他自己飾演的角色也有他自己獨特的看法及表現。」柯震東則表示：「雖然之前沒跟庹哥合作過，但庹哥很照顧晚輩，拍攝過程很自在，現場也會一起討論可以玩些什麼火花。比較印象深刻的大概是：原來庹哥會講粵語！」有場戲，庹宗華要發火踹打柯震東，柯震東說：「動作指導有先設計好一些肢體衝突的動作，包括各自需要做的保護。走戲時庹哥有跟我先套招，不過因為場景的磁磚地板有點滑，兩人的情緒也都比較重一點，庹哥不小心滑一下坐到地上，但還是很敬業地把這場演完，喊卡後還好庹哥並無大礙。」庹宗華感謝柯震東對工作態度的專注，使得拍攝過程順暢。庹宗華回憶此次赴澳門拍片：「很多年前我有去澳門幾次工作的機會，但時間都很匆促無法久留，這次到澳門拍《我未許願先吹蠟燭》，待的時間相對比較長，就有機會對當地一些殖民時期的歷史建築有深入的體驗，例如大三巴牌坊，也看了經典景點，包括『全球最短的架空纜車』松山纜車，澳門半山夜景、松山隧道。品嚐了葡國雞飯、葡式蟲仔餅等等令人難忘的美食。總之，這一次在澳門拍攝這一部戲的過程都有給我留下非常豐富和精彩的回憶。」電影《我未許願先吹蠟燭》講述澳門小女孩JoJo（梅靜妍 飾）和奶奶（金燕玲 飾）相依為命。突然有個來自台灣的廢柴志華（柯震東 飾）上門討債要錢。其實，JoJo偷偷身懷價值百萬但只能在賭場用的泥碼，因為奶奶病倒，年紀太小無法進賭場的她，只好僱用志華進場代賭換現金；早已被房貸壓垮的志華一口答應，一大一小各懷鬼胎，展開一次相親相愛又相騙的老千行動。電影將於8月14日在台上映，更多資訊可追蹤官方FB及IG。