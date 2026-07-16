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▲儘管記者強調許多人已經將梅西視為歷史最佳，梅西仍將榮耀歸於前輩。（圖／翻攝自Selección Argentina in English X）

阿根廷在2026年世界盃四強賽以2：1逆轉擊退英格蘭，強勢挺進決賽。賽後，阿根廷球王梅西（Lionel Messi）在混和採訪區受訪時難掩激動，盛讚團隊在逆境中展現的無比韌性。而當被問及如今的成就否已經超越傳奇球星馬拉度納（Diego Maradona）時，梅西給出了極度謙遜的回應，強調自己永遠不會與馬拉度納相提並論。面對球隊連續兩屆闖入世界盃決賽的瘋狂成就，梅西直呼「不可思議」，並表示這支團隊的表現已經無法用言語來定義。「連續五屆大賽闖入決賽，贏下所有榮譽，如今再次站上世界盃決賽的舞台，我們無比驕傲，也無比幸福能為阿根廷人民獻上歡樂。」梅西也向國內瘋狂慶祝的阿根廷群眾喊話，希望大家盡情享受這歷史性的一刻。他認為，球隊在球場上展現出的品格、永不放棄的信念，以及帶著骨氣與風格挑戰對手的精神，就是給球迷最好的寄語。「我知道對阿根廷人來說，世界盃是特殊的時刻，在這段時間裡，人們會忘記生活中所有的苦難和掙扎。我們承受的煎熬、付出的拚搏，請大家盡情享受吧！」記者在採訪中提到，梅西小時候曾說偶像是馬拉度納，並問及如今是否已經追上甚至超越了他、成為歷史最佳？梅西對此給出了謙卑而深刻的回應。「我覺得不去比較是最好的。」梅西感性地說：「我們有幸能夠親身經歷過那個時代，擁有過迭戈（Diego），享受過他的存在，深愛著他帶給我們所有的歡樂。每個人都在屬於自己的時代裡盡情享受，無需比較。我從來不想拿自己和迭戈比較，一絲一毫都不想，而且我永遠不會這麼做。對我來說，他永遠是歷史最偉大的那一個。」儘管記者強調許多人已經將梅西視為歷史最佳，梅西仍將榮耀歸於前輩。他回憶起2010年世界盃期間，與時任主帥馬拉度納朝夕相處的瘋狂歲月，並深信無論馬拉度納現在身在何處，一定也在開心地享受著阿根廷眼前的成就。巧合的是，當年馬拉度納正是在對陣英格蘭的比賽中，以「上帝之手」與「世紀最佳進球」為阿根廷開創歷史。梅西特別提及這份情感連結：「在屬於他的時代，在那場對陣英格蘭的比賽中，他開創了那條道路。而我們追隨著他的足跡，繼承了他留下的一切——包含國家隊對他意味著什麼，以及他為這支球隊留下的遺產。而我們這支團隊，將這份遺產帶到了最高峰。」