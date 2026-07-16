蘋果2026年「Back to School（BTS）」優惠今（16）日在台灣正式開跑，今年活動不再搭配AirPods或Apple Pencil，改為購買指定MacBook、iPad，提供最高4800元Apple Store禮品卡。《NOWNEWS今日新聞》整理活動日期、購買通路、適用資格、優惠產品及教育價，準備換機的學生、家長與教職員可一次掌握。
今年BTS活動雖然仍提供教育價及加碼回饋，但相較往年，優惠內容出現多項縮水。過去購買指定iPad或Mac，可選擇AirPods、Apple Pencil等實體產品，今年則統一改為3200元或4800元的Apple Store禮品卡。以產品原價來看，部分AirPods或Apple Pencil的價值高於今年的禮品卡面額，回饋價值明顯降低。
蘋果2026 BTS優惠品項大縮水
此外，禮品卡不能直接折抵本次購機費用，消費者要先支付完整的教育優惠價，只有未來再次到Apple消費時才能使用。對只打算購買一台MacBook或iPad、短期內沒有其他Apple產品需求的消費者而言，禮品卡的實際吸引力可能不如實體贈品。
最有感的應該是品項數，今年符合BTS禮品卡資格的產品只剩MacBook Air、MacBook Pro、iPad Air及iPad Pro，其他Mac或iPad產品即使享有教育價，也無法取得禮品卡。再加上蘋果日前已調高部分MacBook及iPad售價，今年教育優惠價同步墊高，教育價與一般售價之間的折扣幅度也較去年縮小約2個百分點。
蘋果2026 BTS優惠日期
7月16日~8月27日，只要在活動期間內完成訂購，即使商品在8月27日後才出貨，仍符合活動資格 。
蘋果2026 BTS優惠通路
Apple Store直營店
Apple Store for Education教育商店
蘋果2026 BTS優惠資格
任職於台灣公私立大專院校的教職員
目前就讀於台灣公私立大專院校的學生
為其目前就讀於台灣公私立大專院校的子女代購的家長
任職於台灣公私立中小學校的僱員
台灣公私立中小學校或大專院校之經由選舉或指定產生的現任董事會成員
台灣公私立中小學校之經由選舉或指定產生的現任家長會成員
任職於台灣公立或私立、營利或非營利之幼稚園的職員
蘋果2026 BTS優惠類別
今年能同時享有「教育優惠價＋Apple Store禮品卡」的產品，僅限以下4大系列：
iPad系列：iPad Air、iPad Pro
Mac系列：MacBook Air、MacBook Pro
蘋果2026 BTS優惠贈品
今年取消過去搭配AirPods或Apple Pencil的作法，改為提供Apple Store禮品卡：
購買iPad Air：3200元Apple Store禮品卡
購買iPad Pro：3200元Apple Store禮品卡
購買MacBook Air：3200元Apple Store禮品卡
購買MacBook Pro：4800元Apple Store禮品卡
蘋果2026 BTS教育價價差
iPad Air
11吋iPad Air，原價24900元起，教育價23200元起，價差1700元，另贈3200元Apple Store禮品卡。
13吋iPad Air，原價31900元起，教育價30200元起，價差1700元，另贈3200元Apple Store禮品卡。
iPad Pro
11吋iPad Pro，原價39900元起，教育價36600元起，價差3300元，另贈3200元Apple Store禮品卡。
13吋iPad Pro，原價50900元起，教育價47500元起，價差3400元，另贈3200元Apple Store禮品卡。
MacBook Air
13吋MacBook Air，原價42900元起，教育價39590元起，價差3310元，另贈3200元Apple Store禮品卡。
15吋MacBook Air，原價49900元起，教育價46590元起，價差3310元，另贈3200元Apple Store禮品卡。
MacBook Pro
14吋MacBook Pro，原價64900元起，教育價61690元起，價差3210元，另贈4800元Apple Store禮品卡。
16吋MacBook Pro，原價99900元起，教育價93190元起，價差6710元，另贈4800元Apple Store禮品卡。
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此外，禮品卡不能直接折抵本次購機費用，消費者要先支付完整的教育優惠價，只有未來再次到Apple消費時才能使用。對只打算購買一台MacBook或iPad、短期內沒有其他Apple產品需求的消費者而言，禮品卡的實際吸引力可能不如實體贈品。
最有感的應該是品項數，今年符合BTS禮品卡資格的產品只剩MacBook Air、MacBook Pro、iPad Air及iPad Pro，其他Mac或iPad產品即使享有教育價，也無法取得禮品卡。再加上蘋果日前已調高部分MacBook及iPad售價，今年教育優惠價同步墊高，教育價與一般售價之間的折扣幅度也較去年縮小約2個百分點。
蘋果2026 BTS優惠日期
7月16日~8月27日，只要在活動期間內完成訂購，即使商品在8月27日後才出貨，仍符合活動資格 。
蘋果2026 BTS優惠通路
Apple Store直營店
Apple Store for Education教育商店
蘋果2026 BTS優惠資格
任職於台灣公私立大專院校的教職員
目前就讀於台灣公私立大專院校的學生
為其目前就讀於台灣公私立大專院校的子女代購的家長
任職於台灣公私立中小學校的僱員
台灣公私立中小學校或大專院校之經由選舉或指定產生的現任董事會成員
台灣公私立中小學校之經由選舉或指定產生的現任家長會成員
任職於台灣公立或私立、營利或非營利之幼稚園的職員
蘋果2026 BTS優惠類別
今年能同時享有「教育優惠價＋Apple Store禮品卡」的產品，僅限以下4大系列：
iPad系列：iPad Air、iPad Pro
Mac系列：MacBook Air、MacBook Pro
今年取消過去搭配AirPods或Apple Pencil的作法，改為提供Apple Store禮品卡：
購買iPad Air：3200元Apple Store禮品卡
購買iPad Pro：3200元Apple Store禮品卡
購買MacBook Air：3200元Apple Store禮品卡
購買MacBook Pro：4800元Apple Store禮品卡
蘋果2026 BTS教育價價差
iPad Air
11吋iPad Air，原價24900元起，教育價23200元起，價差1700元，另贈3200元Apple Store禮品卡。
13吋iPad Air，原價31900元起，教育價30200元起，價差1700元，另贈3200元Apple Store禮品卡。
iPad Pro
11吋iPad Pro，原價39900元起，教育價36600元起，價差3300元，另贈3200元Apple Store禮品卡。
13吋iPad Pro，原價50900元起，教育價47500元起，價差3400元，另贈3200元Apple Store禮品卡。
MacBook Air
13吋MacBook Air，原價42900元起，教育價39590元起，價差3310元，另贈3200元Apple Store禮品卡。
15吋MacBook Air，原價49900元起，教育價46590元起，價差3310元，另贈3200元Apple Store禮品卡。
MacBook Pro
14吋MacBook Pro，原價64900元起，教育價61690元起，價差3210元，另贈4800元Apple Store禮品卡。
16吋MacBook Pro，原價99900元起，教育價93190元起，價差6710元，另贈4800元Apple Store禮品卡。