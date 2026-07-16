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每年夏天，美國阿拉斯加的Brooks Falls（布魯克斯瀑布） 都會上演一場大自然限定「鮭魚盛宴」，大約在6月底至7月底，大量紅鮭（Sockeye Salmon）洄游回到河流產卵，成群鮭魚逆流而上、奮力跳過瀑布，這也吸引大批棕熊前來捕食。而阿拉斯加公園也架設多視角直播鏡頭，讓許多網友一看就停不下來，直呼「不小心一個下午就過完了。」Brooks Falls的棕熊捕魚方式相當有趣，因為鮭魚會逆流而上，不斷用力跳過瀑布，因此熊熊們只要站在水邊張開嘴，運氣好就會有食物自動送進嘴巴。但其實仔細觀察會發現，每隻熊都有自己的捕魚風格，有些會耐心守在瀑布口，有些則會直接衝進水裡追魚，有時還會有大熊帶著小熊出現，全家一起吃大餐。值得一提的是，棕熊吃鮭魚時相當「挑食」，因為鮭魚腹部脂肪含量最高，能提供冬眠前所需能量，因此許多棕熊只吃魚肚等高脂肪部位，咬完一口後就離開，剩下的魚肉則成為其他動物的食物來源。而直播中的棕熊其實每一位都是有名字的，園區研究人員會替每隻熊建立身分資料，透過毛色、體型、臉部輪廓、傷痕等來區分各位，沒有特別打耳標或是項圈，直播曝光後，許多觀眾開看這場大胃王秀，「我看了一個早上，我怎麼了」、「看了一中午熊抓魚」、「帶小孩一起看還被迫不准轉台」、「抓到了聊天室還會有人說nice catch。」