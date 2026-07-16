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再有兩批致癌油檢驗超標 石崇良：先前已全面預防性下架

對於致癌油爭議，食藥署日前公布致癌油「預防性下架產品重新上架原則」，也因食藥署不信任業者自主送驗結果，食藥署說明，所有疑慮油品檢體經派員取樣，會送回國家實驗室檢驗。衛福部長石崇良說，因為再驗出4月8日及4月13日的檢體超標，再次中聯留存檢體有很大問題。石崇良今（16）日出席立法院衛環及司法法制委員會聯席會議，會前接受媒體聯訪時針對致癌油品說明，最上游的中聯所扣留29批檢體，除了原先南僑通報的那批是不合格的，其餘都檢驗合格。但在第二層，也就是提供給泰山、福壽及福懋的原油檢體共計52個。石崇良說，目前陸續取得檢驗，在4月8日及13日的檢體驗出同樣超標，因此再次證明中聯所留存的檢體「有很大的問題。」不過，石崇良強調，今天發布新的兩批檢驗出超標原油，先前已經全面預防性下架。至於致癌油究竟問題出在哪，石崇良表示，原先希望藉由留存的每一批樣本檢驗結果，比對原料和製程紀錄釐清，但因中聯所提供的檢體和出貨的檢體皆為正常，無法進行深度比對。他說明，會以中聯所提供給泰山、福懋和福壽的原油檢體檢驗完再行比對，這需要更多時間。石崇良說，所有的檢體會在一週內完成化驗。而製程下端的產品都預防性下架，石崇良說明，請衛生局持續確認市場上不會再有4至6月的相關產品。