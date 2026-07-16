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▲星宇航空劉允富策略長亦代表致贈市長金銀雙機模型作為紀念，感謝鳳凰城自首航以來的全力支持。（圖／星宇航空提供）

星宇航空STARLUX AIRSORAYAMA計劃首架藝術機 STARLUX AIRSORAYAMA SILVER（B-58553），日前首航美國鳳凰城，為首次執飛長程航線。星宇航空在候機室舉辦啟航活動，鳳凰城市長Kate Gallego也到現場並表示，該藝術機延續開航以來半年的穩健營運成果，深化雙方連結。藝術機AIRSORAYAMA SILVER 14日降落鳳凰城天港國際機場，啟航活動展示主題航班備品；預計在10月1日起，AIRSORAYAMA主題航班正式定期飛航鳳凰城、東京、布拉格等航線。星宇航空更準備首航限定禮，贈送給搭乘JX025鳳凰城-台北的旅客，包括藝術機首航專屬飄帶、紀念閃卡及AIRSORAYAMA限定提袋。Kate Gallego表示：「星宇航空持續於鳳凰城的航空發展中，展現無比的前瞻性，隨著令人驚豔的AIRSORAYAMA在美國正式亮相進一步深化雙方連結。」星宇航空策略長劉允富亦代表致贈市長金銀雙機模型作為紀念，並感謝鳳凰城自首航以來的全力支持。為因應鳳凰城市場持續成長的旅運需求，星宇航空台北－鳳凰城航線現已全面升級由A350-1000執飛，並規劃於2026年12月7日至2027年1月25日，於現行每週二、四、六、日航班之外，新增週一航班，達到每週五班，以因應旺季旅客疏運，提供更彈性的搭機選擇。