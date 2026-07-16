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▲高雄萬豪酒店的豪享自助餐廳於8月8、9日祭出父親節大禮，凡6位賓客以原價消費，其中1位父親可享免費。（圖／高雄萬豪提供）

京翠港式飲茶也有優惠 桌菜送避風塘中蝦

▲主打正宗港式料理的京翠港式飲茶，8月全月推出父親節桌席，預訂即加贈「避風塘中蝦」。（圖／高雄萬豪提供）

台北花園大酒店「饗聚廚房」推肉饗美食節 每人899元起

▲台北花園大酒店饗聚廚房自2026年7月20日至9月30日推出「肉饗美食節 Meat Me」（圖／台北花園大酒店提供）

迎接父親節，高雄萬豪酒店宣布「爸氣十足」餐飲系列活動，7月25日開跑，集結館內五大人氣餐廳推出限定優惠，其中的「豪享自助餐廳」於8月8日及8月9日，凡4位(含父親本人)賓客用餐，1位父親享餐費半價優惠；6位(含父親本人)賓客用餐，1位父親享餐費免費優惠(另收取原價一成服務費)，爐烤牛排、松葉蟹腳等通通都可吃到飽。「豪享自助餐廳」餐價假日午餐1280元+10%、假日晚餐1380元+10%，即等於最高現賺1380元。高雄萬豪酒店針對父親節推出一系列優惠，其中吃到飽餐廳「豪享自助餐廳」祭出最優「爸爸免費吃」的活動，於8月8日及8月9日，凡4位(含父親本人)賓客用餐，1位父親享餐費半價優惠；6位(含父親本人)賓客用餐，1位父親享餐費免費優惠(以上優惠需收取原價一成服務費)。「豪享自助餐廳」必吃菜色包含現切爐烤牛排、新鮮海鮮、異國熱食及精緻甜點，尤其假日午、晚餐更有提供松葉蟹腳。高雄萬豪酒店強調，參與本活動之賓客僅接受原價消費，不適用各項優惠活動。此活動人數計算包含成人原價及6-11歲半價孩童為準；0-5 歲之基本消費及免費幼童皆不列入計算。另外，高雄萬豪酒店的京翠港式飲茶，也於8月1日-8月31日推出每席1萬5000元+10%的父親節桌席，結合人氣港點、招牌燒味與廣東菜色，每席加贈十人份「避風塘中蝦」。還有M 烘焙坊於7月25日至8月9日推出「紳士品格」巧克力覆盆子蛋糕，售價980元。此外，台北花園大酒店吃到飽餐廳「饗聚廚房」也有優惠活動，自2026年7月20日至9月30日推出「肉饗美食節 Meat Me」，以大口吃肉為主題，匯集歐陸燉肉、美式燒烤、日式鍋物及亞洲特色料理等多國美饌，必吃菜色包含匈牙利牛頰肉、日式豚肉壽喜燒、蕈菇香料奶油咖哩雞、法式香橙烤鴨等。活動期間平日午餐、晚餐及假日下午茶成人每位899元+10%，假日午餐及晚餐成人每位1099元+10%，除可無限享用豐盛百匯餐檯外，假日午、晚餐每位成人再加贈主廚精選主菜三選一及桌邊手搖鈴限定料理。另同步供應多款國內外特色啤酒無限暢飲。