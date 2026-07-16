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▲去年萬和宮中元普度法會，信眾委辦普桌逾2千桌，相當壯觀。（圖／萬和宮提供）

台中市萬和宮今年中元普度法會，即日起至8月16日受理申請，有意委託代辦普桌供品信眾，每桌酌收1600元，比照去年收費未調動。萬和宮擁有342年歷史，宮慶讚中元普度是萬和宮重要法會之一，規模盛大且莊嚴隆重，頗受信眾信賴。萬和宮自民國98年開始接受信眾委託代辦普桌供品，信眾反應踴躍。今年中元普度法會即日起至8月16日受理申請，民眾可前往萬和宮辦公室登記，每桌比照去年仍酌收1600元。董事長蕭清杰說，普度法會結束，信眾沒有取回的供品，將援例轉贈有關機關及慈善機構。去年代辦的2076普桌供品，其中1504桌不領回的，轉送慈善團體代信眾做公益。萬和宮中元節普度的供品，均採取公開招標，並且組成評選小組，董事長要求以專業、客觀、公正態度，圈選心目中最好的，獲得信眾口碑，今年也援例辦理。