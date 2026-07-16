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魔術數字一「16」：西班牙睽違16年闖決賽尋求隊史第2冠

西班牙上一次站上世界盃決賽舞台，已經是2010年南非世界盃。

▲阿根廷球王梅西（Lionel Messi）將在決賽迎戰西班牙超新星亞馬爾（Lamine Yamal）。（圖／取自Selección Argentina in English X）

魔術數字二「64」：阿根廷挑戰64年無人完成衛冕任務

世界盃歷史至今，只有兩支球隊曾成功連霸，分別是1934、1938年的義大利，以及1958、1962年的巴西。

▲當被問及如今的成就否已經超越傳奇球星馬拉度納時，梅西給出了極度謙遜的回應，強調自己永遠不會與馬拉度納相提並論。（圖／翻攝自Selección Argentina in English X）

魔術數字三「24」：第四冠要等24年才來

觀察足壇歷史，所有奪得第三冠的傳統強權，在邁向第四冠的道路上，竟無一例外都等待了整整24年。

▲儘管記者強調許多人已經將梅西視為歷史最佳，梅西仍將榮耀歸於前輩。（圖／翻攝自Selección Argentina in English X）

魔術數字四「3」：3大歷史定律 阿根廷衛冕路暗藏危機？

所有世界盃開賽前排名第1的球隊，從未最終奪冠

自2002年巴西世界盃奪冠後，小組賽3戰全勝的球隊便未再拿下冠軍。

近3屆世界盃，淘汰法國的球隊最後都成功奪冠

2026年世界盃冠軍戰將由西班牙正面交鋒阿根廷，爭奪大力金盃。西班牙在準決賽擊敗法國，睽違16年重返世界盃決賽；衛冕軍阿根廷則靠著梅西（Lionel Messi）兩度助攻最後階段逆轉英格蘭，連續兩屆挺進決賽。這場終極對決，同時牽動多項世界盃歷史紀錄。阿根廷能否成為64年來第3支完成衛冕的球隊？西班牙能否繼2010年後再度捧盃？《NOWnews》整理4大觀戰魔術數字，帶你看懂這場世紀對決背後的歷史密碼。當年由哈維（Xavi）、伊涅斯塔（Andrés Iniesta）、卡西亞斯（Iker Casillas）領軍的西班牙，靠著延長賽擊敗荷蘭，首度奪下世界盃冠軍。如今，16年後的西班牙再次回到決賽。如果能擊敗阿根廷，斗牛士軍團將收下隊史第2座世界盃冠軍，並追平法國與烏拉圭，成為世界盃歷史上第5多冠軍的國家隊。本屆西班牙一路展現穩定戰力，小組賽先後擊敗沙烏地阿拉伯、烏拉圭，淘汰賽再接連擊敗奧地利、葡萄牙、比利時，準決賽更以2：0擊退法國，展現強大的宰制力。對阿根廷而言，這場決賽最大的目標，就是完成世界盃史上罕見的衛冕壯舉。距離巴西完成衛冕，已經過去整整64年。近代世界盃冠軍也紛紛倒在衛冕之路，包括：1998年冠軍法國，2002年小組賽出局、2010年冠軍西班牙，2014年小組賽出局、2014年冠軍德國，2018年小組賽出局、2018年冠軍法國，2022年止步16強。如今阿根廷若能擊敗西班牙，將成為繼義大利、巴西後，世界盃史上第3支完成衛冕的王者。同時，阿根廷也將拿下隊史第4座世界盃冠軍，追平義大利與德國，躍居歷史第2，僅次於擁有5冠的巴西。對於阿根廷而言，歷史還藏著一個超級邪門的「24年第四冠魔咒」。：1970年奪第3冠、1994 年奪第4冠（等待24年）：1982年奪第3冠、2006年奪第4冠（等待24年）：1990年奪第3冠、2014年奪第4冠（等待24年）阿根廷是在2022年卡達世界盃捧起隊史第三冠，若按照這個邪門的「24年定律」，藍白軍團必須等到2046年才能拿到第四冠。今年僅僅過了4年，阿根廷能否用絕對的實力，直接撕碎這個長達數十年的命運規律？① 世界排名第一難奪冠：自1992年FIFA世界排名制度建立後，。巧合的是，2026年世界盃開賽前，排名世界第1的正是阿根廷。② 小組賽全勝後難捧盃：2006年阿根廷、荷蘭；2014年荷蘭；2018年比利時；2022年巴西，都曾在小組賽展現強勢，但最後無緣冠軍，本屆阿根廷同樣以3連勝晉級。③ 淘汰法國者近年往往奪冠：，其中就包括2006年的義大利、2014年的德國以及2022年的阿根廷。本屆西班牙在準決賽擊敗法國，是否也能延續這項神奇定律？