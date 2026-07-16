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陸軍司令部9.8億的陣地式無人機反制系統標案3度驗收不合格，藍委王鴻薇昨指控，得標廠商創未來過去曾遭監察院糾正，明知技術能力不足，無法達成預期效果，仍堅持辦理無人機反制系統委託研究案，更點名推薦廠商給國防部的是經濟部，當時的部長王美花是現任國防部長顧立雄的妻子。對此，陸軍發表5點聲明，稱創未來投標均符合參標資格，後續將依採購權責辦理解除契約。陸軍斥資9.8億採購26套國造自製無人機反制系統，但因廠商創未來無法達到「6公里偵獲、4公里外成功干擾」的要求，讓部分無人機穿越防線才被攔下，兩次驗收都被陸軍打「零分」，預計6月份國防部要再給創未來最後一次補考機會，不過6月底的補考，最終創未來驗收仍不符合標準。藍委王鴻薇昨指控，創未來從2024年起大量跨足無人機反制系統採購案，從2023年到2025年超過10億標案，從國防部、經濟部、農業部到國科會都有。而國防部「無人機反制系統委託研究案」，即便監察院糾正國防部「明知廠商技術能力不足，仍堅持辦理」還讓創未來做整合工作，最後也不意外的整合未成功。王鴻薇更指，監察院糾正文寫得非常清楚，推薦廠商給國防部的就是經濟部，而時任經濟部長就是顧立雄太太王美花。另一方面，王美花在部長任內，國內所有水庫無人機反制系統採購總標案共12案，「創未來」拿了5案，總採購金額3579.02萬元，「創未來」拿了約2460萬，拿了將近6成8的經費。陸軍對此發布5點回應，本軍對於無人機反制系統承標商嚴格把關，是對於職責的重視；本軍依法行政，遵政府採購法規範，2024到2026年採商購籌建「無人機反制系統」，由創未來公司得標，投標廠商均符合參標資格。陸軍說，契約商於2025年辦理第1批交貨，惟本軍依合約與作戰需求，驗收及2次複驗均不合格，並於今年7月9日召開「性能測試第2次複驗審定會議」，並已將判定「不合格」之相關紀錄呈報國防採購室，續依採購權責辦理解除契約。陸軍強調，攸關國家安全與國防事務相關之各類採購案，本軍秉絕對負責任之態度，依契約精神、嚴格執行，這是陸軍對國家與國人期許的具體表現，籲請國人支持與肯定。陸軍也澄清，2024年監察院糾正之「無人機反制系統委託研究案」，因不適用政府採購法，故當時參與廠商仍具政府採購案參標資格，且與上述「無人機反制系統採購案」兩案屬性不相同，切勿混為一談，造成誤解。