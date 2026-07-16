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陳冠廷：國防部提出最大需求 應由國防委員會審理

陳冠廷：政院版有撥產發預算40多億 國民黨可主張加碼

陳冠廷：如果考量近5年挑戰 還是希望用國防部主導的特別預算

立法院經濟、外交及國防、財政等委員會今（16）日將聯席審查行政院、民進黨、國民黨及民眾黨共4個版本《無人載具條例》草案。對此，民進黨立委陳冠廷表示，無人載具最大需求由國防部提出，包括形式、型號與作戰目的，應由國防外交委員會審理，如今交由經濟委員會處理相當可惜。他並指出，國防部主導的2100億元明確聚焦濱海型偵察、監控、攻擊無人機、無人載具及無人艇，都是台灣此刻急需具備的作戰能力；若考量未來5年的安全挑戰，仍應以特別預算方式推動。陳冠廷今受訪提出，我們認為在無人載具這一題，第一個主管機關就是國防部，那應該是在國防外交委員會來去審理。因為提出最大需求的也是國防部，直接提出需求，什麼樣的形式、什麼樣的型號、什麼樣的作戰目的，都是國防部。所以今天在經濟委員會來去審理，他本身覺得是滿可惜的。陳冠廷表示，由國防部主導的這2100億，很清楚地都列入濱海型的無人機：偵、監、攻擊等等，還有無人載具、無人艇。那這些都是「現在、此刻」就需要我們去具備的能力。那我們當然是很期盼，那包裝成說，是每年的預算，但是卻又沒有把具體的，這叫什麼樣的無人載具，來去說清楚、講明白，他覺得這也非常可惜。陳冠廷又說，國民黨的版本裡面有很多「產發」的概念在。行政院本身就有無人載具的相關振興條例，就已經有撥大概40多億左右的經費，來去各型的民用或者軍民兩用的無人載具上面，都可以去做出資。如果針對軍民兩用或民用的無人載具有希望推廣的話，那當初在行政院的版本上面，他們可以主張加碼，那這樣對整體的國家產業都有幫助。另外又有主張本土無人載具比例是多少，50%、80%等等各種不同的比例，但現行本土產業裡面，在全部零組件上面，還沒有辦法達到完全供應的狀況，那你等於是設限我們無人載具的發展。最後，陳冠廷強調，國民黨的版本或民進黨的版本，大家一起來審，在國防部就是應該要做的事情。國防部的版本都已經經過2年多的思考跟醞釀，並且很清晰地跟產業鏈都有講說，我們現在所需要的、首要的戰役目標是什麼。他一直講到：濱海、近海、水面，跟海岸線、海岸防線的一些防禦，它是對我們國家拒止最有效幫助的一個部分，也是最直接、最有效的。而且它是以特別預算的形式，如果說是一般預算，等於是在原本的池子裡面分配，但不是在多出能量來去具備這樣子的能力。所以如果我們認為，我們要迎向的挑戰是明年、後年、大後年，或者是近5年，那我們可能要思考的就還是特別預算。我們還是希望以國防部主導的版本為主。