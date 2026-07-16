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民進黨桃園市長候選人黃世杰昨（15）日在臉書提出健保補助政策，主張由政府全面補助0至12歲孩童及65歲以上長者健保費，盼減輕青壯年家庭經濟壓力，打造更友善的育兒與高齡照護環境。黃世杰表示，桃園是六都中最年輕、最具活力的城市，支撐城市發展的正是每天在職場努力打拚的青壯世代，然而，許多人下班後還要肩負照顧父母、扶養子女的責任，是典型的「三明治世代」，面對生活各項支出，經濟壓力相當沉重。黃世杰指出，目前健保補助政策多集中於0至6歲幼兒，但孩子進入小學後，安親、才藝及教育等支出大幅增加；另一方面，長者隨著年齡增長，醫療照護需求也日益提高，家庭負擔反而在此階段更加明顯。因此，他提出兩項政策主張，包括0至12歲孩童健保費全面補助，協助家長度過育兒開銷最高的階段；以及65歲以上長者健保費全面補助，在照顧下一代的同時，也減輕長者醫療支出的負擔。黃世杰表示，照顧青壯世代，應從實質減輕家庭負擔做起，希望透過相關政策，讓桃園不僅是科技與產業重鎮，也是一座兼具溫度與幸福感的城市，讓市民能夠安心工作、放心成家。