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輝達（NVIDIA）跌逾2%、台積電ADR跌逾2%，美光（Micron）暴跌超過10%，Lumentum跌逾11%、Sandisk重挫逾15%，英特爾（Intel）也跌逾7%。受到美股重挫影響，台指期夜盤下跌249點、收在4萬5817點，再度跌破4萬6000點關卡。台股加權指數今（16日）盤中一度來到45136.37點，下跌近500點，南亞科（2408）、旺宏（2337）、華邦電（2344）記憶體三雄全數臉綠。財經專家阮慕驊今凌晨示警，美股記憶體股集體大跌，這種一天大漲一天大跌，完全跟基本面無關的純投機行情，過去前所未見，必迎來「重大轉折點」。針對近期記憶體股劇烈震盪，財經專家阮慕驊在臉書發文表示，美股記憶體股近期頻繁出現「一天大漲、一天大跌」的走勢，完全與基本面無關，反而更像是純粹的投機行情。他直言，這樣的市場現象是過去從未見過的。阮慕驊進一步指出，令人擔憂的是，記憶體股如今已牽動韓國股市表現，而韓股的波動又進一步傳導至美股及台股，使全球市場的情緒幾乎繫於SK海力士、三星、美光及Sandisk等少數記憶體個股，這樣的情況在過去相當罕見。對於後市展望，阮慕驊表示，自己也想看看這波行情最終將如何發展。不過，他認為，這種明顯偏離正常軌道的市場現象，不可能無限期持續，終究會迎來重大轉折。他坦言，目前無法預測轉折點會以何種形式出現，也不知道何時發生，但相信市場最終仍會回歸正常，屆時將終結這波反常的投機行情。