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川普將談選舉漏洞 白宮未證實是否公開機密

官方曾認定無證據顯示中國改變選舉結果

前情報官持不同看法 分析報告引發爭議

情報界憂誤導外界 白宮內部意見分歧

白宮另研議公布選民資料情報 前官員：皆屬公開資訊

美國總統川普（Donald Trump）預計於美東時間週四（16日）晚間（台灣時間17日上午）發表演說，外媒披露，白宮正考慮解密一批涉及中國是否具備干預2020年美國總統大選能力的機密情報，引發政府內部激烈討論。多名知情人士透露，部分官員擔憂，若公開相關內容，恐造成外界誤解，甚至被解讀為中國曾成功影響美國選舉結果。根據路透社引述四名知情人士報導，白宮目前正考慮公布一項與中國及其干預美國大選能力相關的敏感情報。這批情報蒐集於川普第一任期，內容主要圍繞中國是否有意圖、或具備能力干預2020年美國大選。知情人士指出，相關資料屬於機密文件，但並未顯示北京曾竄改選票、操控計票結果或改變選舉結果。報導指出，川普預料將在演說中談及美國選舉基礎設施存在的漏洞，並聲稱外國勢力可能藉此介入美國選舉。這也是白宮過去一年持續檢視選舉安全、蒐集相關資料的一部分，並與川普政府擴大聯邦政府介入選務管理的政策方向一致。不過，美國憲法規定，選舉管理權限主要由各州政府負責。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）並未證實是否將公布相關情報，只表示，外界目前對川普演說內容的揣測都來自匿名消息來源，「事實上，目前沒有人知道川普總統最後究竟會說些什麼。」消息人士表示，這批情報曾是美國情報界評估2020年外國干預選舉的重要依據。川普政府當時曾公開警告，中國駭客試圖鎖定美國選舉基礎設施發動網路攻擊。然而，美國情報機構2021年公布的正式評估報告認定，沒有證據顯示任何外國勢力曾成功更改選民登記、選票、計票程序或最終投票結果，也沒有任何技術層面的選舉遭到操控。不過，當年曾擔任美國國家情報總監辦公室（ODNI）網路安全國家情報官的波特（Christopher Porter），曾對這份評估提出不同意見。他認為，中國具備干預美國選舉的能力，也可能曾試圖這麼做。波特後續還撰寫一份高度機密的分析報告，進一步說明其論點。知情人士指出，部分看過報告的人認為內容相當詳盡，分析中國對美國選舉的戰略思維；但也有人認為，報告僅引用少量原始情報，未必能代表中國官方立場。波特近年也公開指控，美國情報界在川普第一任期刻意淡化甚至掩蓋他的不同意見。不過，他拒絕就最新消息發表評論。報導指出，川普政府內部近期就是否解密相關情報展開討論。部分情報官員擔心，一旦公開，不僅可能暴露情報來源及蒐集方式，也可能讓外界誤以為中國確實成功干預2020年美國大選，與既有情報結論相互矛盾。此外，保守派記者索羅門（John Solomon）領導的白宮專案小組，近來已向情報機構調閱相關文件，並花費數週時間審閱資料，為川普演說做準備。不過，白宮未回應相關作業細節。知情人士還透露，白宮也考慮公布另一項涉及中國於2020年取得美國選民資料的舊情報。不過，兩名前官員表示，選民資料本身屬於公開資訊，政治顧問公司本來就可合法取得，用於選舉宣傳分析，且無法藉此修改投票內容。美國情報界經過川普及拜登政府兩度檢視後，普遍認為，中國並未入侵美國選民系統，而是透過公開網路取得相關資料。