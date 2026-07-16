全新手遊《數碼寶貝 UP》在 App Store、Google Play 上線，萬代南夢宮娛樂同步推出上市紀念活動，先是開放事前登錄獎勵發放，再加入全新 SP 支援型「戰鬥暴龍獸」、全新搭檔「八神太一＆亞古獸」，以及期間限定的「數碼寶貝配對」迷你遊戲，邀請玩家再次踏上與數碼寶貝共同成長的冒險旅程。
《數碼寶貝 UP》主打養成與進化 集結動畫、玩具、卡牌元素
《數碼寶貝 UP》是《數碼寶貝》系列全新手機養成 RPG，以「與數碼寶貝再次踏上成長之旅」為核心概念。遊戲收錄大量專為本作重新繪製的點陣角色，並融合 Digivice、數碼寶貝卡牌遊戲等系列經典元素，讓玩家培育屬於自己的數碼寶貝隊伍，體驗進化與戰鬥的樂趣。
《數碼寶貝 UP》目前已於 App Store、Google Play 免費開放下載，採基本免費、道具付費制。
戰鬥暴龍獸 SP 限時登場 配對小遊戲同步開跑
本次更新推出【EX+】SP 支援型「戰鬥暴龍獸」，以及【EX+】搭檔角色「八神太一＆亞古獸」，活動期間自7月15日下午3時起至8月5日下午2時59分（預定）開放轉蛋。
除此之外，官方同步推出上市紀念活動「數碼寶貝配對」，玩家只要在限定時間內完成翻牌配對關卡，即可獲得各種遊戲獎勵。活動採關卡制設計，越後面的關卡難度越高，完成所有挑戰即可取得更多資源。
事前登錄獎勵發放 八神太一＆亞古獸免費領
隨著遊戲上線，官方也開始發放事前登錄獎勵，所有玩家皆可領取多項道具，包括支援型數碼寶貝「怪蛙獸」、「鼻涕獸」、搭檔角色「八神太一＆亞古獸」，以及巴達獸睡衣套裝、技能卡片轉蛋券、支援型轉蛋券、數碼綠寶石、全像投影券、Bit 等遊戲資源。
相關獎勵將發放至2026年9月30日23時59分（預定），玩家只要登入即可領取。
📌 事前活動獎勵
■ 支援型數碼寶貝 怪蛙獸
■ 支援型數碼寶貝 鼻涕獸
■ 搭檔角色 八神太一＆亞古獸
■ 馴獸師裝備 巴達獸睡衣套裝
■ 技能卡片轉蛋券 ×450
■ 支援型轉蛋券 ×450
■ 可作為遊戲內貨幣使用的 數碼綠寶石 ×3,000
■ 可啟動全像投影裝置的 全像投影券 ×1,000
■ 可在肉田使用的 優良數碼肉類種子 ×10
■ 可在肉田使用的 特優數碼肉類種子 ×3
■ 可用於獲得道具等用途的 Bit ×1,000
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《數碼寶貝 UP》是《數碼寶貝》系列全新手機養成 RPG，以「與數碼寶貝再次踏上成長之旅」為核心概念。遊戲收錄大量專為本作重新繪製的點陣角色，並融合 Digivice、數碼寶貝卡牌遊戲等系列經典元素，讓玩家培育屬於自己的數碼寶貝隊伍，體驗進化與戰鬥的樂趣。
《數碼寶貝 UP》目前已於 App Store、Google Play 免費開放下載，採基本免費、道具付費制。
本次更新推出【EX+】SP 支援型「戰鬥暴龍獸」，以及【EX+】搭檔角色「八神太一＆亞古獸」，活動期間自7月15日下午3時起至8月5日下午2時59分（預定）開放轉蛋。
除此之外，官方同步推出上市紀念活動「數碼寶貝配對」，玩家只要在限定時間內完成翻牌配對關卡，即可獲得各種遊戲獎勵。活動採關卡制設計，越後面的關卡難度越高，完成所有挑戰即可取得更多資源。
隨著遊戲上線，官方也開始發放事前登錄獎勵，所有玩家皆可領取多項道具，包括支援型數碼寶貝「怪蛙獸」、「鼻涕獸」、搭檔角色「八神太一＆亞古獸」，以及巴達獸睡衣套裝、技能卡片轉蛋券、支援型轉蛋券、數碼綠寶石、全像投影券、Bit 等遊戲資源。
相關獎勵將發放至2026年9月30日23時59分（預定），玩家只要登入即可領取。
■ 支援型數碼寶貝 怪蛙獸
■ 支援型數碼寶貝 鼻涕獸
■ 搭檔角色 八神太一＆亞古獸
■ 馴獸師裝備 巴達獸睡衣套裝
■ 技能卡片轉蛋券 ×450
■ 支援型轉蛋券 ×450
■ 可作為遊戲內貨幣使用的 數碼綠寶石 ×3,000
■ 可啟動全像投影裝置的 全像投影券 ×1,000
■ 可在肉田使用的 優良數碼肉類種子 ×10
■ 可在肉田使用的 特優數碼肉類種子 ×3
■ 可用於獲得道具等用途的 Bit ×1,000